Космический телескоп NASA случайно увидел взрыв кометы: есть нерешенная загадка (фото)

Астрономы сообщили о невероятно удачном стечении обстоятельств: космический телескоп Хаббл сделал изображения кометы в момент ее распада на части. Вероятность такого удачного стечения обстоятельств очень мала. Комета C/2025 K1 (ATLAS) изначально не была целью исследования, но астрономы получили очень важные данные и нерешенную загадку, пишет Фокус.

Астрономы представили результаты исследования долгопериодической кометы C/2025 K1 (ATLAS), которая была обнаружена в мае 2025 года. Но уже в начале ноября прошлого года она распалась на пять частей и именно в этот момент ученые наблюдали за этим событием с помощью космического телескопа Хаббл. Наземные телескопы, которые также наблюдали за кометой в это время, могли видеть лишь размытые пятна света. Но Хаббл смог обнаружить каждый отдельный фрагмент кометы с удивительной детализацией.

По словам ученых, увидеть момент распада кометы очень сложно, но им очень повезло, ведь они направили телескоп Хаббл на комету C/2025 K1 (ATLAS) в нужное время, хотя данный объект изначально и не был целью исследования. Астрономы хотели изучить другую комету, но сделать это было очень сложно, ведь она находилась ближе к Солнцу.

Фото: NASA

Хотя многие кометы могут успешно пережить сближение с Солнцем, некоторым ледяным объектам везет меньше, как в случае кометы C/2025 K1 (ATLAS). Во время сближения с Солнцем лед кометы начал таять, и она распалась на пять отдельных фрагментов. Изначально диаметр кометы составил примерно 8 километров. Сейчас обломки кометы находятся на расстоянии 400 миллионов километров от Земли и улетают прочь из Солнечной системы.

Предварительные данные показывают, что комета C/2025 K1 (ATLAS) имела необычный химический состав: в ней значительно меньше углерода по сравнению с другими кометами.

У каждой кометы есть свои особенности и то же самое можно сказать о распаде этих ледяных объектов. Как выяснили ученые между моментами разрушения кометы на отдельные фрагменты прошло от одного до трех дней. Лед этих фрагментов должен был испариться под воздействием солнечного тепла почти мгновенно. Но телескопа Хаббл не увидел такого результата распада кометы, но что произошло с ледяным объектом пока остается загадкой.

По словам астрономов, фрагменты кометы C/2025 K1 (ATLAS), которые демонстрируют скрытые в ее недрах вещества, помочь разгадать астрономическую загадку. Неизвестно, почему короткопериодические кометы (те, которые совершают оборот вокруг Солнца менее чем за 200 лет) менее склонны к распаду, чем долгопериодические кометы (чьи путешествия длятся более 200 лет). Изучая разрушенную долгопериодическую комету, астрономы надеются приблизиться к ответу.

При написании материала использованы источники: Icarus, NASA, The New York Times