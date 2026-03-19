Белый дом создал специальный сайт в преддверии ожидаемого заявления Трампа об инопланетянах

Белый дом зарегистрировал домен aliens.gov, что вызвало новые предположения о скором раскрытии президентом США Дональдом Трампом информации об НЛО.

Домен aliens.gov указан в официальном реестре правительственных сайтов в США, который ведет Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Новый домен связан с Исполнительным офисом президента США. Записи в реестре показывают, что домен был недавно добавлен в реестр офиса Белого дома вместе с другими официальными правительственными сайтами. Это подтверждает его легитимность как федерального веб-адреса, хотя его назначение публично не разглашается. В настоящее время сайт не работает, но домен зарезервирован, пишет Фокус.

Открытие о существовании домена aliens.gov (то есть инопланетяне.gov) вызвало вопросы о том, может ли этот сайт использоваться в качестве веб-портала для размещения секретных документов, связанных с НЛО.

В феврале Трамп поручил федеральным ведомствам, включая Пентагон, начать идентификацию и публикацию документов, связанных с НЛО и потенциальной внеземной активностью, как уже писал Фокус.

С тех пор Трамп ничего не говорил о своих планах по публикации правительственных документов, которые касаются НЛО и внеземной жизни.

В то же время министр войны США Пит Хегсет заявил, что сотрудники Пентагона работают над подготовкой публикации рассекреченных документов, которые касаются непознанных явлений.

Хегсет не назвал примерных сроков публикации всей информации об НЛО, о наблюдении которых только в США сообщают с 1940-х годов.

Член Конгресса от Флориды Анна Паулина Луна, возглавившая рабочую группу Палаты представителей по рассекречиванию секретных документов об НЛО, сообщила, что все поступающие документы будут размещены на сайте Национального архива США.

До сих пор Пентагон десятилетиями утверждал, что США никогда не находили никаких физических доказательств существования внеземной жизни, а видеозаписи предполагаемых НЛО никогда не были подтверждены как те, что имеют внеземное происхождение.

Распоряжение Трампа рассекретить документы об НЛО последовало за заявлениями бывшего президента США Барака Обамы, который утверждал, что инопланетяне существуют, как уже писал Фокус.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.