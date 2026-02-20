Из-за "огромного интереса" людей: Трамп хочет обнародовать правительственные файлы об НЛО и инопланетянах

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с НЛО и внеземной жизнью. Кроме того, он обвинил своего предшественника Барак Обама в якобы разглашении секретной информации на эту тему.

Как написал в публикации в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп, он поручит военному руководству и профильным ведомствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и другими подобными вопросами.

Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social Фото: Скриншот

По его словам, речь идет о "чрезвычайно сложных, но одновременно очень интересных и важных темах", которые вызывают значительный общественный интерес.

Также Трамп отметил, что соответствующие структуры должны системно собрать и сделать доступной информацию об НЛО, которая годами оставалась засекреченной.

Відео дня

Накануне, как сообщало Reuters, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One заявил, что экс-президент Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию, когда в одном из интервью выразил веру в существование инопланетян.

"Он вытащил это из секретной информации. Он не имел права этого делать", — отметил Трамп, комментируя слова своего предшественника.

На уточняющий вопрос журналистов относительно собственной позиции, Трамп ответил, что не имеет однозначного мнения о существовании инопланетян. В то же время он повторил, что, по его убеждению, Обама допустил серьезную ошибку, озвучив подобные заявления публично.

Напомним, что в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну бывший президент США Барак Обама подтвердил существование внеземной жизни, а также отметил, что сам ни одного пришельца не видел. Он также рассказал о Зоне 51 и опроверг слухи о подземных хранилищах для инопланетян и объяснил, что этот вопрос часто интересует общественность.

Ранее британский режиссер-документалист Марк Кристофер Ли утверждал, что Дональд Трамп якобы готовит сенсационное заявление, которое называют "важнейшим в истории человечества" — президент США может подтвердить, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетянами.