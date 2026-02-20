Через "величезний інтерес" людей: Трамп хоче оприлюднити урядові файли про НЛО та інопланетян

Президент США Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з НЛО та позаземним життям. Крім того, він звинуватив свого попередника Барак Обама у нібито розголошенні секретної інформації на цю тему.

Як написав у публікації у своїй соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп, він доручить військовому керівництву та профільним відомствам розпочати процес виявлення й оприлюднення урядових файлів, пов’язаних із позаземним життям, непізнаними повітряними явищами та іншими подібними питаннями.

Публікація Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social Фото: Скриншот

За його словами, йдеться про "надзвичайно складні, але водночас дуже цікаві та важливі теми", які викликають значний суспільний інтерес.

Також Трамп наголосив, що відповідні структури мають системно зібрати та зробити доступною інформацію щодо НЛО, яка роками залишалася засекреченою.

Напередодні, як повідомляло Reuters, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що експрезидент Барак Обама нібито розкрив секретну інформацію, коли в одному з інтерв’ю висловив віру в існування інопланетян.

"Він витягнув це з секретної інформації. Він не мав права цього робити", — зазначив Трамп, коментуючи слова свого попередника.

На уточнювальне запитання журналістів щодо власної позиції, Трамп відповів, що не має однозначної думки про існування інопланетян. Водночас він повторив, що, на його переконання, Обама припустився серйозної помилки, озвучивши подібні заяви публічно.

Нагадаємо, що в інтерв’ю журналісту Браяну Тайлеру Коену колишній президент США Барак Обама підтвердив існування позаземного життя, а також зазначив, що сам жодного прибульця не бачив. Він також розповів про Зону 51 і спростував чутки про підземні сховища для інопланетян і пояснив, що це питання часто цікавить громадськість.

Раніше британський режисер-документаліст Марк Крістофер Лі стверджував, що Дональд Трамп нібито готує сенсаційну заяву, яку називають "найважливішою в історії людства" — президент США може підтвердити, що людство вперше вступило в контакт з інопланетянами.