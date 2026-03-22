Корабель-привид зник 140 років тому: його нарешті знайшли всього за 2 години пошуків (фото)

Затонулий дерев'яний трищогловий корабель "F.J. King" шукали протягом останніх 50 років, але так і не могли виявити. Тепер же пошуки нарешті увінчалися успіхом.

Дослідники з Асоціації підводної археології штату Вісконсін виявили в озері Мічиган корабель "F.J. King", який затонув у 1886 році. King". При цьому знайти корабель вдалося всього за 2 години пошуків. Виявилося, що він добре зберігся. Знайти корабель-привид допомогли документи доглядача маяка, а не дані капітана затонулого судна, пише Фокус.

"F.J. King" — це трищоглова дерев'яна шхуна, завдовжки 43 метри, побудована 1867 року в штаті Огайо, яка перевозила вантажі Великими озерами. Корабель затонув в озері Мічиган біля берегів штату Вісконсин (США) пізно ввечері 15 вересня 1886 року під час шторму, коли перевозив залізну руду. Понад 50 років різні дослідники намагалися виявити цей корабель, але тільки завдяки зусиллям істориків-аматорів з Асоціації підводної археології штату Вісконсін корабель нарешті був виявлений. При цьому на пошуки пішло всього 2 години.

"F.J. King" — це трищоглова дерев'яна шхуна, завдовжки 43 метри, побудована 1867 року в штаті Огайо, яка перевозила вантажі Великими озерами. Фото: popularmechanics.com

"F.J. King", названий "кораблем-примарою", через складність його виявлення, був знайдений за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів на глибині 45 метрів на дні озера Мічиган. Підводні апарати дали змогу вперше за майже 140 років оглянути затонулий корабель. Виявилося, що корабель добре зберігся. Хоча дослідники вважали, що під вагою залізної руди корпус корабля повинен був зруйнуватися.

"F.J. King", названий "кораблем-привидом", через складність його виявлення, був знайдений за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів на глибині 45 метрів на дні озера Мічиган Фото: popularmechanics.com

Варто зазначити, що пошуки корабля-привида, могли вкотре не увінчатися успіхом, якби дослідники використовували дані капітана корабля про місця затоплення "F.J. King". Але історики-аматори скористалися документами доглядача маяка, який бачив, як корабель затонув.

"F.J. King" у нещасливий день 15 вересня 1886 року перевозив залізну руду озером Мічиган, але потрапив у дуже сильний шторм. Хвилі сягали висоти 3 метри і корпус корабля зазнав значних пошкоджень. Капітан Вільям Гріффін наказав екіпажу з восьми осіб залишити корабель, і їх врятував екіпаж корабля "La Petite", що знаходився неподалік. Через 28 хвилин "F.J. King" затонув.

"F.J. King" у нещасливий день 15 вересня 1886 року перевозив залізну руду озером Мічиган, але потрапив у дуже сильний шторм Фото: popularmechanics.com

Капітан затонулої шхуни відзвітував про те, що трапилося, через кілька годин і вказав координати місця аварії корабля. Але через кілька днів Вільям Сандерсон, доглядач маяка повідомив, що верхівки щогл корабля стирчать із води. Було відправлено бригаду, щоб прибрати їх і забезпечити безпечний прохід озером Мічиган для інших кораблів.

Дослідники вивчили записи доглядача маяка, а також сотні документів, пов'язаних із корабельною аварією, а також із пошуками зниклого судна. Історики-аматори припустили, що капітан міг вказати неправильні координати, адже все відбувалося в темряві, а дані доглядача маяка можуть бути правильними.

Після того, як пошукова група почала пошук у межах чотирьох квадратних кілометрів навколо місця розташування, зазначеного Сандерсоном, було виявлено затонулий корабель-привид. При цьому місце його розташування знаходилося приблизно за 1 кілометр від місця, зазначеного доглядачем маяка.

Як уже писав Фокус, затонулий корабель епохи Чосон підняли з морського дна поблизу Південної Кореї.

Також Фокус писав про те, що почалося серійне виробництво найшвидшого приватного підводного човна у світі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Popular Mechanics.