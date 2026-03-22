Найшвидший приватний підводний човен у світі: почалося серійне виробництво (фото)

Високошвидкісний підводний човен Super Sub уже в березні цього року має отримати першого власника.

Вражаючий підводний човен Super Sub, який компанія-розробник U-Boat Worx називає найшвидшим приватним підводним човном у світі, запущено в серійне виробництво. Після успішних випробувань і отримання сертифіката безпеки перший екземпляр Super Sub вже прямує до першого покупця. Він повинен отримати дивовижний підводний човен наприкінці березня цього року, пише Фокус.

Нідерландська компанія U-Boat Worx заявила про те, що найшвидший приватний підводний човен у світі Super Sub пройшов випробування, отримав сертифікат безпеки і запущений у серійне виробництво. Вартість підводного апарату не розкривається, але експерти вважають, що Super Sub коштує понад 5 мільйонів євро. Якийсь багатий покупець отримає перший екземпляр Super Sub уже в березні цього року. При цьому варто сказати, що U-Boat Worx представила серійну модель Super Sub тільки минулого року.

Super Sub більший за більшість приватних підводних човнів. Він має довжину 6,5 метра, а ширину — 3,3 метра. У носовій частині підводного апарату розташована кабіна у вигляді панорамного купола, де можуть розміститися 3 людини. Конструкція корпусу Super Sub забезпечує підводному човну високу маневреність і дає змогу досягти високих швидкостей.

Фото: New Atlas

Рух вперед забезпечується чотирма електричними двигунами, розташованими в задній частині підводного човна. Сумарна потужність двигунів становить 100 кВт, що дає змогу Super Sub рухатися з максимальною швидкістю в 16,7 км/год. Більшість приватних підводних човнів набирають максимальну швидкість до 6 км/год.

Інтегрована система рульового управління дає високу маневреність, Super Sub, а тому підводний човен може занурюватися і спливати під кутом до 45 градусів і здійснювати повороти з нахилом до 30 градусів.

У Super Sub також є пара додаткових маневрових електричних двигунів з боків, сумарна потужність яких становить 12 кВт. Вони відповідають за точне позиціонування біля підводних об'єктів, які становлять інтерес для пасажирів підводного човна.

Високоточна гідролокаційна система Super Sub автоматично коригує траєкторію руху в міру необхідності, забезпечуючи безпечну навігацію в межах допустимої глибини в 300 метрів. Енергію для руху та життєзабезпечення дає батарея ємністю 62 кВт-год. Вона забезпечує до восьми годин автономної роботи Super Sub і дальність ходу в 18,5 км. На випадок нештатної ситуації передбачена резервна система життєзабезпечення, розрахована на 96 годин роботи.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.