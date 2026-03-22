Земля 2.0: учені виявили 45 планет, де можуть жити інопланетяни

Найближча потенційно населена планета розташована на відстані всього 4 світлових роки від нас. Але найбільш перспективні світи, де можуть жити інопланетяни, розташовані на відстані 40 світлових років від Землі.

Астрономи виявили понад 6000 планет поза Сонячною системою. Але одним із головних завдань для вчених є виявлення схожих на Землю планет, які можуть бути населеними світами. Вчені представили список із 45 планет, де, як вони вважають, може існувати життя. А можливо, там знаходяться навіть розвинені позаземні цивілізації, пише Фокус .

Одне з найбільших невирішених питань у науці звучить так: чи існують інопланетяни, і якщо так, то де вони перебувають? Тепер астрономи визначили 45 планет, схожих на Землю, які можуть мати ідеальні умови для життя інопланетян. На цих планетах може існувати як просте, так і складне життя. Можливо, там навіть існують інопланетні цивілізації.

Вважається, що для того, щоб на планеті існувало життя, вона має перебувати в зоні населеності своєї зірки. Це означає, що на такій планеті не надто холодно і не надто жарко, щоб вода могла існувати в рідкому вигляді. Вода — це ключовий компонент для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Водночас науковці вважають, що життя може бути більш різноманітним, ніж передбачається, і все ж на виділених ученими 45 планетах можуть існувати ідеальні умови для життя інопланетян. Усі вони перебувають у зоні населеності своїх зірок.

Астрономи вивчили кількість світла, одержуваного цими планетами від своїх зірок, їхні розміри і масу, вік і навіть ексцентриситет їхніх орбіт, тобто наскільки сильно вони є круговими. Усі 45 планет отримують приблизно стільки ж енергії від своїх зірок, скільки отримують Венера, Земля і Марс у Сонячній системі. Ці три планети знаходяться в зоні населеності Сонця, але життя існує тільки на Землі. Тому вченим ще належить отримати більше інформації про 45 потенційно населених планет, щоб зрозуміти, чи можуть вони підтримувати життя насправді.

астрономи визначили 45 планет, схожих на Землю, які можуть мати ідеальні умови для життя інопланетян Фото: IFLS

Найближча до нас потенційно населена планета з цього списку, Проксима Центавра b, розташована на відстані всього близько чотирьох світлових років від нас. А, наприклад, нещодавно виявлена планета TOI-715 b — у 137 світлових роках від нас. Але найцікавішими планетами є TRAPPIST-1 d, TRAPPIST-1 e, TRAPPIST-1 d і TRAPPIST-1 g, які розташовані за 40 світлових років від Землі.

На жаль, NASA стверджує, що наразі для досягнення системи TRAPPIST-1 знадобиться не менше 800 000 років. Але в міру розвитку технологій, майбутні двигуни для космічних кораблів зможуть скоротити цей час до кількох століть.

Як показало дослідження, у цьому списку є планети, які отримують світло від своїх зірок найбільш схожим чином на те, як отримує світло Земля від Сонця. Це означає, що ці планети можуть мати дуже схожі на земні умови. Це планети TRAPPIST-1 e, TOI-715 b, Kepler-1652 b, Kepler-442 b, Kepler-1544 b, Проксима Центавра b, GJ 1061 d, GJ 1002 b і Wolf 1069 b.

Список із 45 планет поза Сонячною системою, де, як вважають учені, можуть бути ідеальні умови для життя інопланетян:

GJ 1002 b

GJ 1002 cGJ 1061 c

GJ 1061 d

GJ 251 c

GJ 273 b

GJ 3323 b

GJ 667 C c

GJ 667 C e

GJ 667 C f

GJ 682 b

K2-239 d

K2-288 B b

K2-3 d

K2-72 e

Кеплер-1229 b

Кеплер-1410 b

Кеплер-1544 b

Кеплер-1606 б

Кеплер-1649 c

Кеплер-1652 б

Кеплер-186 f

Кеплер-296 д

Кеплер-296 f

Кеплер-441 b

Кеплер-442 б

Кеплер-452 б

Кеплер-62 е

Кеплер-62 f

L 98-59 f

LHS 1140 b

LP 890-9 c

Проксима Центавра b

Ross 508 b

TOI-1266 d

TOI-700 d

TOI-700 e

TOI-715 b

TRAPPIST-1 d

TRAPPIST-1 e

TRAPPIST-1 f

TRAPPIST-1 g

Тігарден c

Wolf 1061 c

Wolf 1069 b

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience, Daily Mail, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.