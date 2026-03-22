Новий рекорд: у планет Юпітер і Сатурн виявлено більше супутників

Астрономи виявили нові супутники у найбільших планет Сонячної системи. Титул абсолютного рекордсмена за кількістю супутників знову утримує газовий гігант із кільцями.

На початок 2026 року астрономи знали, що Юпітер має 97 супутників, а Сатурн — 274. Більше супутників, ніж у Сатурна, немає в жодної планети в Сонячній системі. Але тепер і цей рекорд побито. Астрономи з'ясували, що станом на березень 2026 року Юпітер, найбільша планета в Сонячній системі, має 101 супутник, а Сатурн, відомий своїми дивовижними кільцями, має 285 супутників. При цьому всі вони маленькі, адже розмір супутників у середньому становить 3 кілометри, пише Фокус.

Центр малих планет, організація, яка займається збором і опрацюванням астрономічних даних про астероїди, комети, і власне, супутники планет, повідомив про те, що були виявлені нові світи біля Юпітера і Сатурна. У першої планети було виявлено 4 нових супутники, а у другої — 11. Тепер, станом на березень 2026 року загальна кількість відомих супутників, що обертаються навколо планет і карликових планет у Сонячній системі, становить 442.

Усі виявлені супутники у Юпітера і Сатурна досить маленькі, адже їхній середній розмір становить 3 кілометри. Але всі ці супутники мають дуже широкі орбіти, які набагато ширші, ніж у більших супутників Юпітера і Сатурна. Ще всі нові супутники відбивають дуже мало світло, а тому їх вдалося виявити тільки за допомогою дуже потужних телескопів.

Нові супутники Юпітера астрономи виявили за допомогою телескопа в обсерваторії Лас-Кампанас в Чилі і телескопа Субару на Гаваях. Нові супутники Сатурна були виявлені за допомогою телескопа Канада-Франція-Гаваї на Гаваях.

Поки що рекорд за кількістю супутників знову утримує Сатурн, але все може змінитися, коли на початку 2030-х років у систему Юпітера прибудуть апарати Europa Clipper і JUICE. Можливо, виявиться, що у Юпітера є ще дуже багато невидимих із Землі супутників.

Станом на березень 2026 року поточна кількість супутників у Сонячній системі така:

у Землі один супутник — Місяць;

у Марса 2 супутники — Фобос і Деймос;

у Юпітера 101 супутник;

у Сатурна 285 супутників;

в Урана 28 супутників;

у Нептуна 16 супутників;

у Венери і Меркурія немає супутників;

у карликової планети Плутон 5 супутників;

у карликових планет Еріда і Макемаке по одному супутнику;

у карликової планети Хаумеа 2 супутники;

у карликової планети Церера немає жодного супутника.

Як уже писав Фокус, у 2025 році астрономи виявили відразу 125 нових супутників у Сатурна.

Також Фокус писав про те, чому загальна теорія відносності Ейнштейна навіть через понад 100 років залишається проблемою для фізиків.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.