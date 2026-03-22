Новый рекорд: у планет Юпитер и Сатурн обнаружено больше спутников

Астрономы обнаружили новые спутники у самых больших планет Солнечной системы. Титул абсолютного рекордсмена по количеству спутников снова удерживает газовый гигант с кольцами.

На начало 2026 года астрономы знали, что Юпитер имеет 97 спутников, а Сатурн — 274. Больше спутников, чем у Сатурна, нет ни у одной планеты в Солнечной системе. Но теперь и этот рекорд побит. Астрономы выяснили, что по состоянию на март 2026 года у Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе 101 спутник, а у Сатурна, известного своими удивительными кольцами, 285 спутников. При этом все они маленькие, ведь размер спутников с среднем составляет 3 километра, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Центр малых планет, организация, которая занимается сбором и обработкой астрономических данных об астероидах, кометах, и собственно, спутниках планет, сообщил о том, что были обнаружены новые миры возле Юпитера и Сатурна. У первой планеты было обнаружено 4 новых спутника, а у второй – 11. Теперь, по состоянию на март 2026 года общее количество известных спутников, вращающихся вокруг планет и карликовых планет в Солнечной системе, составляет 442.

Все обнаруженные спутники у Юпитера и Сатурна довольно маленькие, ведь их средний размер составляет 3 километра. Но все эти спутники имеют очень широкие орбиты, которые намного шире, чем у более крупных спутников Юпитера и Сатурна. Еще все новые спутники отражают очень мало свет, а потому их удалось обнаружить только с помощью очень мощных телескопов.

Новые спутники Юпитера астрономы обнаружили с помощью телескопа в обсерватории Лас-Кампанас в Чили и телескопа Субару на Гавайях. Новые спутники Сатурна были обнаружены с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи на Гавайях.

Пока что рекорд по количеству спутников снова удерживает Сатурн, но все может измениться, когда в начале 2030-х годов в систему Юпитера прибудут аппараты Europa Clipper и JUICE. Возможно, окажется, что у Юпитера имеется еще очень много невидимых с Земли спутников.

По состоянию на март 2026 года текущее количество спутников в Солнечной системе следующее:

у Земли один спутник – Луна;

у Марса 2 спутника – Фобос и Деймос;

у Юпитера 101 спутник;

у Сатурна 285 спутников;

у Урана 28 спутников;

у Нептуна 16 спутников;

у Венеры и Меркурия нет спутников;

у карликовой планеты Плутон 5 спутников;

у карликовых планет Эрида и Макемаке по одному спутнику;

у карликовой планеты Хаумеа 2 спутника;

у карликовой планеты Церера нет ни одного спутника.

При написании материала использованы источники: Space.