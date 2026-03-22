Земля 2.0: ученые обнаружили 45 планет, где могут жить инопланетяне

Ближайшая потенциально обитаемая планета находится на расстоянии всего 4 световых года от нас. Но наиболее перспективные миры, где могут жить инопланетяне, находятся на расстоянии 40 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили более 6000 планет вне Солнечной системы. Но одной из главных задач для ученых является обнаружение похожих на Землю планет, которые могут быть обитаемыми мирами. Ученые представили список из 45 планет, где как они считают, может существовать жизнь. А может быть там находятся даже развитые внеземные цивилизации, пишет Фокус.

Один из самых больших нерешенных вопросов в науке звучит так: существуют ли инопланетяне, и если да, то где они находятся? Теперь астрономы определили 45 планет, похожих на Землю, которые могут обладать идеальными условиями для жизни инопланетян. На этих планетах может существовать как простая, так и сложная жизнь. Возможно, там даже существуют инопланетные цивилизации.

Считается, что для того, чтобы на планете существовала жизнь, она должна находится в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на такой планете не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы вода могла существовать в жидком виде. Вода- это ключевой компонент для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

В то же время ученые считают, что жизнь может быть более разнообразной, чем предполагается, и все же на, выделенный учеными 45 планетах могут существовать идеальные условия для жизни инопланетян. Все они находятся в зоне обитаемости своих звезд.

Астрономы изучили количество света, получаемого этими планетами от своих звезд, их размеры и массу, возраст и даже эксцентриситет их орбит, то есть насколько сильно они являются круговыми. Все 45 планет получают примерно столько же энергии от своих звезд, сколько получают Венера, Земля и Марс в Солнечной системе. Эти три планеты находятся в зоне обитаемости Солнца, но жизнь существует только на Земле. Поэтому ученым еще предстоит получить больше информации о 45 потенциально обитаемых планетах, чтобы понять, могут ли они поддерживать жизнь на самом деле.

астрономы определили 45 планет, похожих на Землю, которые могут обладать идеальными условиями для жизни инопланетян Фото: IFLS

Ближайшая к нам потенциально обитаемая планета из этого списка, Проксима Центавра b, находится на расстоянии всего около четырех световых лет от нас. А, например, недавно обнаруженная планета TOI–715 b – в 137 световых годах от нас. Но наиболее интересными планетами являются TRAPPIST–1 d, TRAPPIST–1 e, TRAPPIST–1 d и TRAPPIST–1 g, которые находятся в 40 световых годах от Земли.

К сожалению, NASA утверждает, что в настоящее время для достижения системы TRAPPIST–1 потребуется не менее 800 000 лет. Но по мере развития технологий, будущие двигатели для космических кораблей смогут сократить это время до нескольких столетий.

Как показало исследование, в этом списке есть планеты, которые получают свет от своих звезд наиболее похожим образом на то, как получает свет Земля от Солнца. Это значит, что эти планеты могут иметь очень похожие на земные условия. Это планеты TRAPPIST–1 e, TOI–715 b, Kepler–1652 b, Kepler–442 b, Kepler–1544 b, Проксима Центавра b, GJ 1061 d, GJ 1002 b и Wolf 1069 b.

Список из 45 планет вне Солнечной системы, где как считают ученые, могут быть идеальные условия для жизни инопланетян:

GJ 1002 b

GJ 1002 cGJ 1061 c

GJ 1061 d

GJ 251 c

GJ 273 b

GJ 3323 b

GJ 667 C c

GJ 667 C e

GJ 667 C f

GJ 682 b

K2–239 d

K2–288 B b

K2–3 d

K2–72 e

Kepler–1229 b

Kepler–1410 b

Kepler–1544 b

Kepler–1606 b

Kepler–1649 c

Kepler–1652 b

Kepler–186 f

Kepler–296 e

Kepler–296 f

Kepler–441 b

Kepler–442 b

Kepler–452 b

Kepler–62 e

Kepler–62 f

L 98–59 f

LHS 1140 b

LP 890–9 c

Проксима Центавра b

Ross 508 b

TOI–1266 d

TOI–700 d

TOI–700 e

TOI–715 b

TRAPPIST–1 d

TRAPPIST–1 e

TRAPPIST–1 f

TRAPPIST–1 g

Тигарден c

Wolf 1061 c

Wolf 1069 b

При написании материала использованы источники: IFLScience, Daily Mail, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.