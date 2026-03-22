Самая быстрая частная подводная лодка в мире: началось серийное производство (фото)

Высокоскоростная подводная лодка Super Sub уже в марте этого года должна получить первого владельца.

Впечатляющая подводная лодка Super Sub, которую компания-разработчик U-Boat Worx называет самой быстрой частной подводной лодкой в мире, запущена в серийное производство. После успешных испытаний и получения сертификата безопасности первый экземпляр Super Sub уже направляется к первому покупателю. Он должен получить удивительную подводную лодку в конце марта этого года, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Нидерландская компания U-Boat Worx заявила о том, что самая быстрая частная подводная лодка в мире Super Sub прошла испытания, получила сертификат безопасности и запущена в серийное производство. Стоимость подводного аппарата не раскрывается, но эксперты считают, что Super Sub стоит более 5 миллионов евро. Какой-то богатый покупатель получит первый экземпляр Super Sub уже в марте этого года. При этом стоит сказать, что U-Boat Worx представила серийную модель Super Sub только в прошлом году.

Відео дня

Super Sub больше большинства частных подводных лодок. Она имеет длину 6,5 метра, а ширину – 3,3 метра. В носовой части подводного аппарата находится кабина в виде панорамного купола, где могут разместиться 3 человека. Конструкция корпуса Super Sub обеспечивает подводной лодке высокую маневренность и позволяет достичь высоких скоростей.

Фото: New Atlas

Движение вперед обеспечивается четырьмя электрическими двигателями, расположенными в задней части подводной лодки. Суммарная мощность двигателей составляет 100 кВт, что позволяет Super Sub двигаться с максимальной скоростью в 16,7 км/ч. Большинство частных подводных лодок набирают максимальную скорость до 6 км/ч.

Фото: New Atlas

Интегрированная система рулевого управления дает высокую маневренность, Super Sub, а потому подводная лодка может погружаться и всплывать под углом до 45 градусов и совершать повороты с наклоном до 30 градусов.

У Super Sub также есть пара дополнительных маневровых электрических двигателей по бокам, суммарная мощность которых составляет 12 кВт. Они отвечают за точное позиционирование у подводных объектов, которые представляют интерес для пассажиров подводной лодки.

Высокоточная гидролокационная система Super Sub автоматически корректирует траекторию движения по мере необходимости, обеспечивая безопасную навигацию в пределах допустимой глубины в 300 метров Энергию для движения и жизнеобеспечения дает батарея емкостью 62 кВт·ч. Она обеспечивает до восьми часов автономной работы Super Sub и дальность хода в 18,5 км. На случай нештатной ситуации предусмотрена резервная система жизнеобеспечения, рассчитанная на 96 часов работы.

При написании материала использованы источники: New Atlas.