Самый ранний вид человека, возможно, вовсе не человек: что говорят ученые

Ученые до сих пор точно не знают, что из себя представляет Homo habilis или человек умелый на самом деле.

В 1964 году палеоантрополог Луис Лики предложил название Homo habilis для описания нового вида предков человека. Этот вид, как показало исследование обнаруженных черепа и нескольких костей, жил около 2 миллионов лет назад в Танзании. Таким образом, Лики присвоил загадочным останкам человеческий статус, и поместил новый вид Homo habilis в самое начало рода Homo, к которому принадлежим и мы, то есть Homo sapiens. Но, возможно, ученый ошибался, пишет Фокус.

Иэн Таттерсолл из Американского музея естественной истории считает, что Homo habilis вообще нельзя относить к роду Homo. Типовым видом для рода Homo является Homo sapiens, поэтому у любого иного вида людей должно быть хоть что-то общее с Homo sapiens. Но ничего общего между Homo sapiens и Homo habilis нет, говорит ученый.

Дискуссия о том, кем является Homo habilis, недавно возобновилась после обнаружения самого полного скелета этого загадочного вида из когда-либо найденных. Обнаруженные в Кении ископаемые останки дают первое представление о конечностях и теле этого древнего гоминида, показывая, что он гораздо больше похож на обезьяну, чем любой представитель рода Homo.

Таттерсалл говорит, что Лики ошибался, когда причислил новый загадочный вид в роду Homo. В 60-х годах прошлого века, как объясняет ученый, исследователи считали, что человечество определяется способностью создавать орудия труда, а не своей морфологией.

Лики искал создателей так называемых олдувайских орудий, самых ранних известных орудий труда гоминидов, датируемых примерно 2,5 миллионами лет назад. Они были обнаружены в ущелье Олдувай в Танцзании, где были обнаружены останки Homo habilis.

По словам Таттералла, ученые сразу же предположили, что это орудие самого раннего представителя рода Homo, потому что оно было связано с орудиями, найденными в ущелье. Но это никогда не было хорошим способом определить, принадлежит ли что-то к роду Homo или нет.

Несмотря на это, антропологи по-прежнему не хотят изменять название загадочного вида просто потому, что он, похоже, не вписывается ни в одну другую категорию. Этот вид не похож на австралопитеков, которые были больше похожи на обезьян, но не очень похож и на Homo sapiens.

Таттерсолл считает, что Homo habilis явялется видом, который не обязательно можно отнести к австралопитекам, но это точно не представитель рода Homo. Но кто или что такое Homo habilis пока никто точно не знает.

Помимо навыков изготовления орудий труда Homo habilis имеет очень мало общих черт с другими представителями рода Homo. Фактически, морфологические характеристики, определяющие наш род, начинаются с Homo ergaster. Многие ученые сейчас считают его первым истинным видом человека.

При написании материала использованы источники: IFLScience, The Anatomical Record.