Единственный в своем роде: туристы уничтожили бивень мамонта возрастом 10 000 лет

Двое туристов разбили уникальный бивень мамонта возрастом 10 000 лет и весом 90 кг — исследователи называют его "единственным в своем роде артефактом".

Двое туристов из Калифорнии были арестованы и обвинены в том, что 8 марта в Музее естественной истории Древних Озарков в штате Миссури был разбит бивень шерстистого мамонта, возраст которого оценивается в 10 000 лет, а стоимость — около 200 000 долларов, пишет Фокус.

46-летний Бретт Ховард и 48-летний Тодд Азеведо были арестованы и обвинены в нанесении ущерба имуществу первой степени, позже их выпустили под залог в 15 000 долларов каждый. Отмечается, что в случае осуждения каждому из них грозит до четырех лет заключения.

По словам сотрудника музея, наблюдавшего за камерами видеонаблюдения, один из мужчин якобы забрался другому на плечи, чтобы дотянуться до бивня, который весил около 90 килограммов, в результате чего экспонат упал и разлетелся на множество частей. Следователи считают, что это произошло из-за того, что один из мужчин пытался ухватиться за бивень.

Когда сотрудники музея попытались задержать посетителей, мужчины скрылись с места происшествия. Позже тем же вечером их задержали. Шериф округа Тейни Брэд Дэниелс назвал бивень уникальной и почти не подлежащей восстановлению находкой, добавив, что такие артефакты попросту невозможно заменить.

Исследователи отмечают, что это единственный артефакт в своем роде и другого такого попросту не найти. Несмотря на то, что от бивня сохранились некоторые крупные фрагменты, многие части разбиты и не могут быть полностью восстановлены.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые, пытающиеся воскресить вымершего мамонта, совершили прорыв.

Ранее Фокус писал о том, что шерстистый мамонт мог дважды обойти земной шар.

Для написания были использованы материалы New York Post, The Jerusalem Post.