Єдиний у своєму роді: туристи знищили бивень мамонта віком 10 000 років

Двоє туристів розбили унікальний бивень мамонта віком 10 000 років і вагою 90 кг — дослідники називають його "єдиним у своєму роді артефактом".

Двох туристів із Каліфорнії заарештували і звинуватили в тому, що 8 березня в Музеї природничої історії Стародавніх Озарків у штаті Міссурі було розбито бивень шерстистого мамонта, вік якого оцінюють у 10 000 років, а вартість — близько 200 000 доларів, пише Фокус.

46-річний Бретт Говард і 48-річний Тодд Азеведо були заарештовані й обвинувачені в завданні шкоди майну першого ступеня, пізніше їх випустили під заставу в 15 000 доларів кожен. Зазначається, що в разі засудження кожному з них загрожує до чотирьох років ув'язнення.

За словами співробітника музею, який спостерігав за камерами відеоспостереження, один із чоловіків нібито забрався іншому на плечі, щоб дотягнутися до бивня, що важив приблизно 90 кілограмів, унаслідок чого експонат упав і розлетівся на безліч частин. Слідчі вважають, що це сталося через те, що один із чоловіків намагався вхопитися за бивень.

Коли співробітники музею спробували затримати відвідувачів, чоловіки зникли з місця події. Пізніше того ж вечора їх затримали. Шериф округу Тейні Бред Деніелс назвав бивень унікальною знахідкою, яка майже не підлягає відновленню, додавши, що такі артефакти просто неможливо замінити.

Дослідники зазначають, що це єдиний артефакт у своєму роді й іншого такого просто не знайти. Попри те, що від бивня збереглися деякі великі фрагменти, багато частин розбиті і не можуть бути повністю відновлені.

Для написання були використані матеріали New York Post, The Jerusalem Post.