Перший крок зроблено. Вчені, які намагаються воскресити вимерлого мамонта, зробили прорив

Дослідники заявили, що змогли створити стовбурові клітини, які прискорять воскресіння шерстистого мамонта.

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Компанія Colossal Biosciences називає себе "першою у світі компанією з воскресіння вимерлих видів", і тепер дослідники заявляють, що зробили прорив. Співробітники компанії заявили, що їм вдалося створити стовбурові клітини, які, на думку команди, прискорять досягнення головної мети — воскресіння шерстистого мамонта, пише Gizmodo.

Наразі результати роботи досліджень розміщені на сервері bioRxiv як препринт. Команда зазначає, що створені клітини являють собою індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) — тип клітин, які можна перепрограмувати для розвитку в клітини будь-якого іншого типу. Зазначимо, що саме ці клітини особливо корисні в галузі біоінженерії, особливо в розвитку клітин, терапії та передачі генетичної інформації між видами.

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Клітини, створені дослідниками, є першими сконструйованими клітинами слона, переведеними в ембріональний стан — надзвичайно корисна розробка, якщо намагатися воскресити щось, схоже на шерстистого мамонта. За словами очільниці групи біологічних наук Colossal Еріони Хісоллі, у минулому команда не раз намагалася створити подібні клітини слонів, проте спроби не увінчалися успіхом.

Автори дослідження зазначають, що їхній прорив неоціненний для майбутнього репродуктивних технологій слонів, а також для передового клітинного моделювання фенотипів мамонтів. Також наголошується, що створені стовбурові клітини змогли розвинутися в три зародкові листки — в результаті утворилися всі види клітин. За словами генетика і співзасновника Colossal Джорджа Черча, цей прорив, по суті, відкриває двері для встановлення зв'язків між генами та ознаками, причому як у вимерлих родичів, так і в тих, які живуть нині. Зокрема йдеться про стійкість до екстремальних впливів довкілля і патогенів.

Нагадаємо, що команда намагається відтворити азійських слонів (E. Maximus), модифікованих таким чином, щоб вони були стійкі до холоду, вкриті кошлатою шерстю, як шерстисті мамонти — їхні вимерлі родичі. Однак це не єдиний амбітний проєкт компанії, вчені також планують воскресити інші втрачені види, зокрема тасманійського тигра і дронта. Утім, подібні цілі переслідують й інші компанії — їхня робота зосереджена на воскресінні вересової курки та мандрівного голуба.

Зазначимо, що фактично вчені насправді не воскресять шерстистого мамонта, а створять проксі-вид. Простими словами, тварина не буде шерстистим мамонтом, проте буде на нього схожа і матиме деякі його властивості.

Раніше Фокус писав про те, що люди відновлюють вид, який самі ж винищили 350 років тому.