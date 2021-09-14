Повсталі з мертвих. Генетики збираються воскресити вимерлого шерстистого мамонта

Геном стародавньої тварини хочуть схрестити з ДНК азійських слонів, щоб створити гібрид.

Компанія Colossal заявила про те, що може використовувати нові технології для "воскресіння" шерстистого мамонта. Представники компанії вважають, що їхні зусилля з "відродження" видів допоможуть відновити пошкоджені або загублені екосистеми і тим самим допомогти уповільнити або навіть зупинити наслідки зміни клімату, пише Science Alert.

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"Крім воскресіння стародавніх вимерлих видів, таких як шерстистий мамонт, ми зможемо використовувати наші технології для збереження видів, які перебувають на межі вимирання і під загрозою зникнення, а також для "воскресіння" тварин, які вимерли з вини людини. Зміна клімату пов'язана з діяльністю людини, тому наш борг — повернути Землю в здоровіший стан", — розповів головний виконавчий директор і співзасновник компанії Colossal Бен Ламм.

Шерстисті мамонти жили під час останнього льодовикового періоду і співіснували з ранніми людьми, які полювали на травоїдних тварин і використовували їхні бивні з кістками як знаряддя праці.

Шерстисті мамонти вимерли близько 4000 років тому, в той період, коли погода стала значно теплішою. Люди також можуть бути частково відповідальні за їхнє зникнення через масове полювання.

Шерстисті мамонти були розміром із африканських слонів. Однак їхні вуха були меншими, ніж у сучасних слонів. Імовірно, це було пов'язано з адаптацією тварин до холодного клімату, в якому їхні вуха розташовувалися ближче до голови і зберігали тепло.

Їхні бивні були дуже довгими, близько 5 м, і використовувалися для боротьби і риття в глибокому снігу. Мамонти харчувалися в основному травою, але також їли й інші види рослин і квітів.

Протягом десятиліть вчені використовували шматочки і фрагменти бивнів мамонта, кісток, зубів і вовни, щоб витягти і спробувати встановити послідовність ДНК стародавніх тварин.

Як заявляє компанія, її мета — вставити послідовності ДНК шерстистих мамонтів, зібрані з добре збережених решток у вічній мерзлоті. Їх впровадять у геном азіатських слонів, щоб створити гібрид слона й мамонта. Варто відзначити, що азійські слони і шерстисті мамонти мають подібний склад ДНК, який збігається на 99,6%.

Співзасновник компанії Джордж Черч — професор генетики Гарвардської медичної школи, використовує новаторські методи, включаючи технологію редагування геномів CRISPR. Вона заснована на елементі захисної системи бактерій, який біологи пристосували для внесення змін у ДНК рослин, тварин і навіть людей. Технологія дозволяє внести поправки всього за кілька днів, а не тижнів або місяців.

"Технології, розроблені для реалізації цього грандіозного задуму — створення живого, ходячого аналога шерстистого мамонта, можуть відкрити дуже значні можливості в галузі охорони природи і за її межами", — зазначив Черч.

Крім усього іншого, відродження тварин здатне оживити арктичні пасовища — обширний регіон, який грає важливу роль у боротьбі зі зміною клімату, таку як зв'язування вуглецю і утримання метану.