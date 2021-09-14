Восставшие из мертвых. Генетики собираются воскресить вымершего шерстистого мамонта
Геном древнего животного хотят скрестить с ДНК азиатских слонов, чтобы создать гибрид.
Компания Colossal заявила о том, что может использовать новые технологии для "воскрешения" шерстистого мамонта. Представители компании считают, что их усилия по "возрождению" видов помогут восстановить поврежденные или утерянные экосистемы, и тем самым помочь замедлить или даже остановить последствия изменения климата, пишет Science Alert.
"Помимо воскрешения древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии для сохранения находящихся на грани вымирания и под угрозой исчезновения видов, а также "воскрешению" животных, которые вымерли по вине человека. Изменение климата связано с деятельностью человека, поэтому наш долг — вернуть Землю в более здоровое состояние", — рассказал главный исполнительный директор и соучредитель компании Colossal Бен Ламм.
Шерстистые мамонты жили во время последнего ледникового периода и сосуществовали с ранними людьми, которые охотились на травоядных животных и использовали их бивни с костями в качестве орудий труда.
Шерстистые мамонты вымерли около 4000 лет назад, в тот период, когда погода стала значительно теплее. Люди также могут быть частично ответственны за их исчезновение из-за массовой охоты.
Шерстистые мамонты были размером с африканских слонов. Однако их уши были меньше, чем у современных слонов. Вероятно, это было связано с адаптацией животных к холодному климату, в котором их уши располагались ближе к голове и сохраняли тепло.
Их бивни были очень длинными, около 5 м, и использовались для борьбы и рытья в глубоком снегу. Мамонты питались в основном травой, но также ели и другие виды растений и цветов.
В течение десятилетий ученые использовали кусочки и фрагменты бивней мамонта, костей, зубов и шерсти, чтобы извлечь и попытаться установить последовательность ДНК древних животных.
Как заявляет компания, ее цель — вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов, собранные из хорошо сохранившихся останков в вечной мерзлоте. Их внедрят в геном азиатских слонов, чтобы создать гибрид слона и мамонта. Стоит отметить, что азиатские слоны и шерстистые мамонты имеют сходный состав ДНК, который совпадает на 99,6%.
Соучредитель компании Джордж Черч — профессор генетики Гарвардской медицинской школы, использует новаторские методы, включая технологию редактирования геномов CRISPR. Она основана на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев.
"Технологии, разработанные для реализации этого грандиозного замысла — создания живого, ходячего аналога шерстистого мамонта, могут открыть очень значительные возможности в области охраны природы и за ее пределами", — отметил Черч.
Помимо всего прочего, возрождение животных способно оживить арктические пастбища — обширный регион, играющий важную роль в борьбе с изменением климата, такую как связывание углерода и удержание метана.