Восставшие из мертвых. Генетики собираются воскресить вымершего шерстистого мамонта

Геном древнего животного хотят скрестить с ДНК азиатских слонов, чтобы создать гибрид.

Компания Colossal заявила о том, что может использовать новые технологии для "воскрешения" шерстистого мамонта. Представители компании считают, что их усилия по "возрождению" видов помогут восстановить поврежденные или утерянные экосистемы, и тем самым помочь замедлить или даже остановить последствия изменения климата, пишет Science Alert.

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"Помимо воскрешения древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии для сохранения находящихся на грани вымирания и под угрозой исчезновения видов, а также "воскрешению" животных, которые вымерли по вине человека. Изменение климата связано с деятельностью человека, поэтому наш долг — вернуть Землю в более здоровое состояние", — рассказал главный исполнительный директор и соучредитель компании Colossal Бен Ламм.

Шерстистые мамонты жили во время последнего ледникового периода и сосуществовали с ранними людьми, которые охотились на травоядных животных и использовали их бивни с костями в качестве орудий труда.

Шерстистые мамонты вымерли около 4000 лет назад, в тот период, когда погода стала значительно теплее. Люди также могут быть частично ответственны за их исчезновение из-за массовой охоты.

Шерстистые мамонты были размером с африканских слонов. Однако их уши были меньше, чем у современных слонов. Вероятно, это было связано с адаптацией животных к холодному климату, в котором их уши располагались ближе к голове и сохраняли тепло.

Их бивни были очень длинными, около 5 м, и использовались для борьбы и рытья в глубоком снегу. Мамонты питались в основном травой, но также ели и другие виды растений и цветов.

В течение десятилетий ученые использовали кусочки и фрагменты бивней мамонта, костей, зубов и шерсти, чтобы извлечь и попытаться установить последовательность ДНК древних животных.

Как заявляет компания, ее цель — вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов, собранные из хорошо сохранившихся останков в вечной мерзлоте. Их внедрят в геном азиатских слонов, чтобы создать гибрид слона и мамонта. Стоит отметить, что азиатские слоны и шерстистые мамонты имеют сходный состав ДНК, который совпадает на 99,6%.

Соучредитель компании Джордж Черч — профессор генетики Гарвардской медицинской школы, использует новаторские методы, включая технологию редактирования геномов CRISPR. Она основана на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев.

"Технологии, разработанные для реализации этого грандиозного замысла — создания живого, ходячего аналога шерстистого мамонта, могут открыть очень значительные возможности в области охраны природы и за ее пределами", — отметил Черч.

Помимо всего прочего, возрождение животных способно оживить арктические пастбища — обширный регион, играющий важную роль в борьбе с изменением климата, такую как связывание углерода и удержание метана.