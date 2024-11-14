Ценный подарок. Таинственный вымерший вид передал свои гены современным людям: о ком речь (фото)

Исследователи рассказали, как на развитие человечества повлияла история другого давно вымершего вида, о котором нам известно не так много.

Многие предпочитают думать, что люди произошли внезапно и аккуратно от одного общего предка. Но чем больше ученые узнают, тем больше становится ясно, что скрещивание с разными гомининами имело место и в действительности помогло сформировать людей такими, какими мы есть сегодня, пишет Science Alert.

О неандертальских и человеческих ветвях человечества было сказано много, по мнению ученых, становится все более очевидным, что в прошлом у нас были частые встречи и с другим близким родственником — денисовцами.

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В новом обзоре существующих исследований ДНК денисовцев, проведенном популяционными генетиками из Тринити-колледжа в Дублине Линдой Онгаро и Эмилией Уэрта-Санчес, исследователи показали, как на развитие человека повлияла история народа, о котором нам все еще известно слишком мало.

Согласно выводам авторов отчета, ряд популяций денисовцев, адаптированных к окружающей среде на всем азиатском континенте и за его пределами, не единожды передавали свои гены нашим древним предкам, предоставляя людям набор своих преимуществ, также как это, как известно, сделали неандертальцы.

Кость пальца денисовца, обнаруженная в пещере в 2008 году Фото: Wikimedia Commons

Увы, сегодня нам все еще слишком мало известно о денисовцах. Для сравнения, изучению останков, могил и артефактов неандертальцев было посвящено несколько столетий, в то время как академическое знакомство с денисовцами началось лишь недавно и является ограниченным. За последние десятилетия было обнаружено всего несколько зубов и костей, принадлежащих этим вымершим родственникам.

Генетические анализы этого вида в действительности начались лишь в 2010 году — ученые исследовали косточку пальца женщины. Результаты указали на то, что останки принадлежат ранее неописанной группе гомининов, которая стала отличной от неандертальцев лишь около 400 000 назад. Ученые считают, что это, вероятно, произошло через несколько сотен тысяч лет после того, как неандертальцы стали отличаться от наших собственных предков.

В течение последних лет наше понимание ареала, культуры и адаптаций денисовцев росло, намекая на богатое разнообразие людей с генетическим наследием, которое простирается от Сибири до Юго-Восточной Азии и через Океанию даже до Америки. Но нам все еще известно очень мало.

Ветви денисовской популяции повлияли на гены современных человеческих популяций в Океании, Юго-Восточной Азии и Сибири Фото: Nature Genetics

В предыдущих исследованиях ученые использовали сохранившиеся сегменты денисовцев в современных человеческих геномах и обнаружили доказательства минимум трех прошлых событий, в ходе которых гены популяции денисовцев попали в генетические структуры современных людей.

Известно, что среди генов, которые мы получили от денисовцев, есть последовательности распространенные в тибетских популяциях, помогающие нашему организму справляться с относительно низким количеством кислорода. Также была обнаружена ДНК, усиливающая иммунитет папуасов и гены, обнаруженные среди инуитских линий, которые влияют на сжигание жиров, чтобы лучше справляться с холодом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли человека, чьи предки были представителями разных биологических видов.