Люди продолжают эволюционировать прямо в эту самую секунду: как это проявляется

Современные научные данные говорят нам о том, что эволюция человека никогда не прекращалась, а в последнее время она идет в 100 раз быстрее, чем раньше.

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В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свой труд об эволюции – "Происхождение видов". Эта книга дала ученым новый инструмент для понимания места, которое человек и животные занимают в мире природы.

Согласно тезису Дарвина, эволюция происходит медленно и постепенно: крошечные генетические изменения, происходящие на протяжении десятков тысяч лет друг от друга, мягко подталкивают изменения в видах, пишет MedicalNewsToday.

В 2000 году палеонтолог Стивен Джей Гоулд заявил, что "за 40 000 или 50 000 лет в человеке не произошло никаких биологических изменений", предположив, что эволюция человека происходит незаметно, медленно, а возможно, и вовсе остановилась.

С мнением Гоулда согласился британский натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо, даже утверждая, что контроль рождаемости и аборты способствовали остановке физической эволюции среди людей.

"Мы остановили естественный отбор, как только начали иметь возможность выкармливать 90-95%. Мы — единственный вид, который остановил естественный отбор по собственной воле", — говорит Дэвид Аттенборо, добавляя, что вместо этого наш вид обеспечил свое дальнейшее выживание за счет ускорения культурной эволюции.

Естественный отбор требует вариативности

Обе позиции горячо оспариваются. Например, доктор Иэн Рикард из Даремского университета в ответ на заявления Аттенборо отметил, что, хотя аборты и контроль рождаемости могут означать, что одни люди рожают детей, а другие нет, естественный отбор на этом не заканчивается.

Напротив, он заставляет вновь обратить внимание на генетический материал, который передается тем, кто рожает детей. Доктор Рикард объясняет: "Естественный отбор требует вариативности. Он требует, чтобы некоторые особи процветали больше, чем другие".

Естественный отбор резко сократился Фото: History

"Поэтому улучшение перспектив выживания во всем мире за последние десятилетия и столетия резко снижает возможности естественного отбора в этих популяциях. Но это еще не конец дискуссии. Даже если все выживают до одного и того же возраста, все равно остается вариативность, с которой может работать естественный отбор. Естественный отбор на самом деле не заботится о выживании".

Другие ученые также отвергают идею Аттенборо, подчеркивая, что все организмы адаптируются к окружающей среде, и люди не являются исключением. Культура определяет большую часть окружающей человека среды, поэтому культурная эволюция фактически привела к адаптивной эволюции человека.

К примеру, достижения в области передвижения способствовали быстрому перемешиванию человеческого генофонда по всему миру. Это благотворно сказалось на здоровье людей.

Человек эволюционирует в 100 раз быстрее прежнего

Эксперты подчитали, что за последние 50 тыс. лет биологические изменения в человеке не происходили, а за последние 10 тыс. лет эволюция человека ускорилась.

Исследователи утверждают: вместо того чтобы замедлиться или остановиться, эволюция сейчас происходит примерно "в 100 раз быстрее, чем в среднем за 6 миллионов лет нашего существования".

Современные технологии также дают нам возможность наблюдать за изменениями в человеке на молекулярном уровне.

Биолог из Техасского университета Скотт Соломон напоминает, что с тех пор, когда ученые заявляли об остановке эволюции, появилась возможность секвенировать геном человека. Это позволило ученым получить беспрецедентное представление о нашем недавнем эволюционном прошлом.

На основе этих данных, объясняет Соломон, исследователи нашли доказательства того, что естественный отбор изменил гены, которые отвечают сразу за несколько факторов:

переносимость изменений в рационе питания;

защита от инфекционных изменений;

способность противостоять ультрафиолетовому излучению солнечного света;

способность процветать в горных районах с пониженным содержанием кислорода.

Молочная революция

Одним из простых и понятных примеров эволюции человека за последние столетия является то, как на некоторых континентах люди приспособились переносить наиболее богатые источники пищи, характерные для данного региона.

Например, около 11 000 лет назад взрослые люди не могли переварить лактозу — сахар, содержащийся в молоке.

Европейцы научились переносить лактозу Фото: Freepik

Когда люди в некоторых регионах стали полагаться на молочное животноводство как на источник питания, наши тела со временем приспособились переваривать эту пищу, которую раньше переносили только младенцы и дети.

Сегодня мы можем наблюдать свидетельства этой эволюции, поскольку люди в регионах с давними традициями молочного животноводства — например, в Европе — гораздо более терпимы к лактозе в своем рационе, чем жители других регионов, например, Азии. Около 5% людей, происходящих от северных европейцев, страдают непереносимостью лактозы, в то время как среди людей восточноазиатского происхождения таких более 90%.

Фрамингемское исследование сердца

Еще одним доказательством недавней эволюции человека, на который ссылаются биологи, является Фрамингемское исследование сердца — самое продолжительное в мире медицинское исследование с участием нескольких поколений.

Фрамингем — небольшой городок в штате Массачусетс, и там в 1948 году началось исследование женского населения города. Ученые хотели понять, что вызывает сердечные заболевания. Фрамингемское исследование сердца продолжается до сих пор, и оно стало важным хранилищем научных данных, касающихся не только болезней сердца, но и изменений в состоянии здоровья человека в целом.

Ученые утверждают, что данные Фрамингемского исследования свидетельствуют о том, что естественный отбор повлиял на популяцию Фрамингема: уменьшился рост, увеличился вес, снизился уровень холестерина и уменьшилось систолическое артериальное давление.

В 1948 году началось Фрамингемское исследование сердца Фото: New Atlas

Важно отметить, что полученные данные не свидетельствуют о том, что средний вес во Фрамингеме увеличивается из-за того, что женщины, участвующие в исследовании, едят больше. Напротив, люди с генами, влияющими на эти признаки, как правило, имеют больше детей, а значит, эти признаки станут более распространенными в последующих поколениях.

"Это главная мысль Фрамингемского исследования: мы продолжаем эволюционировать, биология будет меняться вместе с культурой, просто мы не можем этого увидеть, потому что сейчас застряли в самом центре процесса", — говорит генетик из Гарвардского университета в Кембридже Пардис Сабети.

Почему голландцы такие высокие?

В 2015 году было проведено еще одно интересное исследование, в котором ученые попытались выяснить, как естественный отбор связан с ростом людей. Исследование проводилось при участии самых высоких людей на Земле – голландцев.

Но голландцы не всегда были самыми высокими людьми на Земле. По наблюдениям исследователей, в середине XVIII века средний рост голландских солдат составлял 165 сантиметров, что было значительно ниже среднего роста солдат из других европейских стран и ничтожно мало по сравнению с американскими солдатами, которые были на 5-8 сантиметров выше среднего голландского солдата.

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Однако голландские мужчины пережили относительно резкий скачок роста, прибавив к своему среднему росту еще 20 сантиметров за последние 150 лет.

За тот же период американские мужчины прибавили в росте всего 6 сантиметров, а мужчины из других европейских стран с трудом поспевали за своими соседями из Нидерландов.

Но почему? Авторы приняли во внимание различия между Нидерландами и США в питании, социальном неравенстве, доступности и качестве медицинского обслуживания, но пришли к выводу, что рост голландцев обусловлен естественным отбором.

Проще говоря, голландские женщины чаще находили высоких мужчин привлекательными и поэтому чаще рожали от них детей. Высокие голландские мужчины, как подтвердило исследование, имеют больше детей, чем низкорослые.

И хотя в ходе исследования выяснилось, что высокие голландские женщины реже заводят детей, чем голландки среднего роста. В это же время, у высоких женщин, которые все же завели детей, их больше, чем у их более низкорослых соотечественниц.

В совокупности эти предпочтения оказывают мощный эффект естественного отбора на средний рост людей в Нидерландах.

Эволюция идет упорно, повсеместно, продвигая наш вид вперед крошечными шажками. Возможно, она даже происходит с ускоренной регулярностью.