Все больше людей на Земле продолжают выращивать дополнительную артерию на руках: зачем им это

Исследователи обнаружили, что количество людей на планете, у которых есть эта дополнительная артерия втрое увеличилось за последние несколько сотен лет.

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Люди часто фантазируют о том, как наш вид может выглядеть в далеком будущем. Некоторые даже предполагают, что в будущем люди будут значительно отличаться, в том числе ростом, размером мозга и даже цветом кожи. Впрочем, несмотря на всех скептиков, незначительные изменения в анатомии людей сегодня показывают, насколько непредсказуемой может оказаться эволюция, пишет Science Alert.

Исследователи из Университета Флиндерса и Аделаиды в Австралии изучили этот момент на примере чего-то чрезвычайно простого — дополнительного кровеносного сосуда в руках человека. Теперь ученые считают, что всего через несколько поколений он, вероятно, может стать чем-то совершенно обычным.

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Известно, что эта артерия временно проходит по центру наших предплечий, пока мы еще находимся в утробе матери. Результаты исследования показывают, что теперь этот кровеносный сосуд не исчезает так часто, как раньше. Простыми словами, в мире становится все больше взрослых, у которых есть дополнительный канал сосудистой ткани, протекающий под запястьями.

По словам соавтора исследования, анатома из Университета Флиндерса Тегана Лукаса, еще с 18 века анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых людей. Теперь, новые результаты указывают на то, что оно действительно неуклонно растет.

Например, еще распространенность дополнительной артерии на руках у людей, рожденных в середине 1880-х годов, составляла около 10%. В то же время среди людей, родившихся в конце 20 века, она уже встречается в 30% случаев. Исследователи отмечают, что это весьма значительный рост за достаточно короткий период времени.

Как правило, примерно через 8 недель эта артерия регрессирует, оставляя задачи двум другим сосудам — лучевой и локтевой артериям. Впрочем, это отмирание срединной артерии вовсе не является универсальным — в некоторых случаях он сохраняется еще около месяца, порой люди рождаются со все еще работающим сосудом, питающим только предплечье, а в некоторых случаях и всю руку.

В своей работе ученые стремились изучить распространенность этого дополнительного кровеносного канала у современных людей. В исследовании были проанализированы 80 конечностей у трупов, каждый из которых был пожертвован науке. Возраст доноров на момент смерти варьировался от 51 до 101, что означает, что почти все они родились в первой половине 20-го века.

Исследователи пришли к выводу, что срединная артерия встречается у взрослых втрое чаще, чем более века назад. Авторы исследования считают, что это является доказательством того, что естественный отбор благоприятствует тем, кто удерживает этот дополнительный запас крови. Не известно, с чем именно связано появление дополнительной артерии. Но ученые полагают, что оно могло стать результатом мутации генов, участвующих в развитии срединной артерии, или проблем со здоровьем у матерей во время беременности, или на самом деле и того, и другого.

В дальнейшем ученые планируют подробнее изучить плюсы и минусы наличия дополнительной артерии. Считается, что она может обеспечить предплечьям надежный приток крови, но в то же время наличие дополнительной артерии связывают с повышенным риском развития синдрома запястного канала.

Ученые также считают, что эта тенденция сохранится и к концу столетия у большинства людей на планете будет эта дополнительная артерия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что эволюция вовсе не так случайна, как считалось.