Люди еще эволюционируют. Ученые нашли новое доказательство этого

Новым доказательством гипотезы о том, что люди как биологический вид все еще эволюционируют, стали результаты исследования ученых Аделаидского университета (Австралия). Они опубликованы в журнале Journal of Anatomy.

Учетные изучали так называемую срединную артерию, которая находится в предплечье. Она считается эмбриональной структурой, так как обычно начинает регрессировать примерно на 8-й неделе беременности. Она еще сохраняется при рождении ребенка, но у большинства детей исчезает к 8-й неделе жизни. Однако у части людей остается пожизненно.

Австралийские исследователи обнаружили, что в 1880-х годах она сохранялась в дополнение к новым артериям примерно у 10% людей, в начале ХХ века встречалась уже у 30%. Сейчас ее можно найти у 35%. Ученые прогнозируют, что к 2100 году она может оставаться уже у всех людей.

Причины происходящих изменений ученые назвать не могут. Нет ясности и в том, для чего эта артерия нужна организму. С одной стороны, ее наличие повышает риск развития синдрома запястья и тромбоза в других артериях, так они находятся в сдавленном состоянии из-за наличия новой артерии. С другой стороны, она может обеспечить кровоснабжение руки, если остальные сосуды окажутся поврежденными. Кроме того, ее можно использовать в операциях, требующих пересадки сосудов.

Напомним, австралийские ученые обнаружили, что ящерица Трехпалый сцинк (Saiphos equalis) эволюционирует в реальном времени и уже способна одновременно откладывать яйца и рожать маленьких ящериц. Это первый подобный случай в истории.