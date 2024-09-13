Дедалі більше людей на Землі продовжують вирощувати додаткову артерію на руках: навіщо їм це

Дослідники виявили, що кількість людей на планеті, у яких є ця додаткова артерія, втричі зросла за останні кілька сотень років.

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Люди часто фантазують про те, якого вигляду наш вид може набути в далекому майбутньому. Дехто навіть припускає, що в майбутньому люди значно відрізнятимуться, зокрема зростом, розміром мозку і навіть кольором шкіри. Утім, попри всіх скептиків, незначні зміни в анатомії людей сьогодні демонструють, наскільки непередбачуваною може виявитися еволюція, пише Science Alert.

Дослідники з Університету Фліндерса та Аделаїди в Австралії вивчили цей момент на прикладі чогось надзвичайно простого — додаткової кровоносної судини в руках людини. Тепер науковці вважають, що лише за кілька поколінь вона, ймовірно, може стати чимось абсолютно звичайним.

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Відомо, що ця артерія тимчасово пролягає центром наших передпліч, поки ми ще перебуваємо в утробі матері. Результати дослідження показують, що тепер ця кровоносна судина не зникає так часто, як раніше. Простими словами, у світі стає дедалі більше дорослих, у яких є додатковий канал судинної тканини, що протікає під зап'ястями.

За словами співавтора дослідження, анатома з Університету Фліндерса Тегана Лукаса, ще з XVIII століття анатоми вивчають поширеність цієї артерії у дорослих людей. Тепер нові результати вказують на те, що вона дійсно неухильно зростає.

Наприклад, поширеність додаткової артерії на руках у людей, народжених у середині 1880-х років, становила близько 10%. Водночас серед людей, народжених наприкінці ХХ століття, вона вже трапляються в 30% випадків. Дослідники зазначають, що це значне зростання за досить короткий період.

Як правило, приблизно через 8 тижнів ця артерія регресує, залишаючи завдання двом іншим судинам — променевій і ліктьовій артеріям. Утім, це відмирання серединної артерії зовсім не є універсальним — у деяких випадках вона зберігається ще близько місяця, деколи люди народжуються з судиною, яка все ще працює і живить тільки передпліччя, а в деяких випадках — і всю руку.

У своїй роботі вчені прагнули вивчити поширеність цього додаткового кровоносного каналу у сучасних людей. У дослідженні було проаналізовано 80 кінцівок у трупів, кожен з яких був пожертвуваний науці. Вік донорів на момент смерті варіювався від 51 до 101, що означає, що майже всі вони народилися в першій половині 20 століття.

Дослідники дійшли висновку, що серединна артерія трапляється в дорослих утричі частіше, ніж понад століття тому. Автори дослідження вважають, що це є доказом того, що природний відбір сприяє тим, хто утримує цей додатковий запас крові. Не відомо, з чим саме пов'язана поява додаткової артерії. Але вчені вважають, що вона могла стати результатом мутації генів, які беруть участь у розвитку серединної артерії, або проблем зі здоров'ям у матерів під час вагітності, або насправді й того, і іншого.

Надалі вчені планують докладніше вивчити плюси та мінуси наявності додаткової артерії. Вважається, що вона може забезпечити передпліччям надійний приплив крові, але водночас наявність додаткової артерії пов'язують із підвищеним ризиком розвитку синдрому зап'ястного каналу.

Вчені також вважають, що ця тенденція збережеться і до кінця століття у більшості людей на планеті буде ця додаткова артерія.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що еволюція зовсім не така випадкова, як вважалося.