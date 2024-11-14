Цінний подарунок. Таємничий вимерлий вид передав свої гени сучасним людям: про кого йдеться (фото)

Дослідники розповіли, як на розвиток людства вплинула історія іншого давно вимерлого виду, про який нам відомо не так багато.

Багато хто вважає за краще думати, що люди походять раптово й акуратно від одного спільного предка. Але чим більше вчені дізнаються, тим більше стає зрозуміло, що схрещування з різними гомінінами було і насправді допомогло сформувати людей такими, якими ми є сьогодні, пише Science Alert.

Про неандертальські та людські гілки людства було сказано багато, на думку вчених, стає дедалі очевиднішим, що в минулому ми мали часті зустрічі та з іншим близьким родичем — денисівцями.

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У новому огляді наявних досліджень ДНК денисівців, проведеному популяційними генетиками з Триніті-коледжу в Дубліні Ліндою Онгаро та Емілією Уерта-Санчес, дослідники показали, як на розвиток людини вплинула історія народу, про який нам все ще відомо занадто мало.

Згідно з висновками авторів звіту, низка популяцій денисівців, адаптованих до довкілля на всьому азійському континенті та за його межами, неодноразово передавали свої гени нашим давнім предкам, надаючи людям набір своїх переваг, так само як це, як відомо, зробили неандертальці.

Кістка пальця денисівця, виявлена в печері 2008 року Фото: Wikimedia Commons

На жаль, сьогодні нам усе ще занадто мало відомо про денисівців. Для порівняння, вивченню останків, могил і артефактів неандертальців було присвячено кілька століть, тоді як академічне знайомство з денисівцями розпочалося лише нещодавно і є обмеженим. За останні десятиліття було виявлено лише кілька зубів і кісток, що належать цим вимерлим родичам.

Генетичні аналізи цього виду насправді розпочалися лише 2010 року — вчені досліджували кісточку пальця жінки. Результати вказали на те, що рештки належать раніше неописаній групі гомінінів, яка стала відмінною від неандертальців лише близько 400 000 тому. Науковці вважають, що це, ймовірно, сталося через кілька сотень тисяч років після того, як неандертальці стали відрізнятися від наших власних предків.

Протягом останніх років наше розуміння ареалу, культури та адаптацій денисівців зростало, натякаючи на багате розмаїття людей з генетичною спадщиною, що тягнеться від Сибіру до Південно-Східної Азії й через Океанію навіть до Америки. Але нам все ще відомо дуже мало.

Гілки денисівської популяції вплинули на гени сучасних людських популяцій в Океанії, Південно-Східній Азії та Сибіру Фото: Nature Genetics

У попередніх дослідженнях вчені використовували збережені сегменти денисівців у сучасних людських геномах і виявили докази щонайменше трьох минулих подій, під час яких гени популяції денисівців потрапили в генетичні структури сучасних людей.

Відомо, що серед генів, які ми отримали від денисівців, є послідовності поширені в тибетських популяціях, які допомагають нашому організму справлятися з відносно низькою кількістю кисню. Також було виявлено ДНК, що посилює імунітет папуасів і гени, виявлені серед інуїтських ліній, які впливають на спалювання жирів, щоб краще справлятися з холодом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли людину, чиї предки були представниками різних біологічних видів.