10 000 лет назад мамонты вымерли из-за сильной аллергии: что-то закупорило их хоботы

Исследователи полагают, что исчезновение мамонтов тысячи лет назад связано с ростом пыльцы и закупоренными хоботами.

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В следующий раз, когда будете чихать и чесаться от приступа сенной лихорадки, также известной как сезонный аллергический ринит, подумайте об обреченных мамонтах. Исследователи только что связали их вымирание с ростом пыльцы и закупоренными хоботами, пишет IFLScience.

Известно, что большинство мамонтов планеты вымерли более 10 000 лет назад, сразу же после окончания последнего ледникового периода. По мере потепления планеты в глобальной экосистеме произошли радикальные изменения, в результате чего мамонты впервые в жизни столкнулись с пыльцой зелени, которая расцвела повсюду.

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В новом исследовании ученые сделали смелое заявление о том, что сенная лихорадка могла стать фактором безвременной гибели мамонтов и других животных ледникового периода. Авторы утверждают, что увеличение количества пыльцы на планете, связанное с бумом растений, могло привести к значительному аллергическому эффекту у некоторых животных, уменьшив их способность чувствовать запахи.

Простыми словами, носы животных были забиты соплями, а потому мамонты попросту утратили способность вынюхивать партнеров для спаривания — это значительно снизило популяцию. Ученые полагают, что в конечном итоге это могло оказать дополнительное давление на всю популяцию и привело к ее окончательному упадку.

В своей работе ученые опирались на несколько нитей доказательств, чтобы подкрепить свои аргументы. Во-первых, они изучили замороженные ткани доисторических животных, таких как шерстистые мамонты, пещерные львы, шерстистые носороги, бизоны и лошади. Им удалось извлечь сохранившиеся белки, связанные с иммунной системой животных.

Во-вторых, команда обнаружила фрагменты иммуноглобулина, которые могли вырабатываться млекопитающими из-за аллергической реакции. Эти результаты соответствуют результатам предыдущего исследования, в ходе которого ученые изучили внутренности мамонтов и обнаружили следы растительности, вызывающие аллергию у многих млекопитающих.

Таким образом ученые считают, что ослабленное обоняние животных могло повлиять на их существование сразу несколькими способами, в том числе:

способность добывать пищу;

способность ориентироваться в пространстве во время миграции;

способность избегать хищников;

способность размножаться.

Впрочем, ученые отмечают, что их теория вовсе не исключает другие распространенные объяснения вымирания мамонтов, например, потерю среды обитания, чрезмерную охоту людей, болезни и инбридинг. Команда признает, что было много факторов, которые привели к вымиранию целого вида. Однако теперь они считают, что аллергию следует включить в этот список.

Ранее Фокус писал о том, что ученые, пытающиеся воскресить вымершего мамонта, совершили прорыв.