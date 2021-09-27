Миллион лет до нашей эры. Почему вымерли мамонты и какого цвета они были на самом деле

Мамонты, согласно одной из гипотез, созданой на основе генетических исследований, потенциально могли быть светлыми, даже белыми, как и многие другие млекопитающие обитающие в суровом холодном климате.

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Логично, что это могло давать им преимущество с точки зрения теплообмена (белая шерсть — это не столько маскировка на снегу (не уверен, что мамонтам такая требовалась), сколько лучшая термоизоляция, в отсутствие пигмента тело каждого волоса вмещает больше воздушных камер, что улучшает термоизоляцию).

Привычный по найденным ископаемым останкам бурый мех, согласно этой же гипотезе — результат изменения белков с течением времени (согласно полярной гипотезе, как раз примеры фрагментов со светлой шерсти — это результат обесцвечивания с течением времени).

В процессе чтения заметок на эту тему, попался материал с другой любопытной гипотезой, также основанной на генетических анализах.

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Их целью было сравнение ДНК-информации шерстистых мамонтов (вовремя поправился, я зачем-то сначала написал "шерстистых осьминогов" — мне нравится идея подобного существа!), живших 45 тыс. лет назад — в эпоху расцвета популяции, а также примерно 4 тыс. лет назад — на самом закате, когда гиганты сохранились на изолированных островах, в скромных популяциях, в частности тех, кто жил на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане.

Ученые выяснили, что обитатели острова Врангеля выделялись очень слабым здоровьем — не из-за условий среды, а из-за генетической мутации, сбоя, закрепившегося в популяции и, возможно, приведшего к исчезновению всего вида.

[ + – ] Графическая реконструкция образа шерстистого мамонта на основе так называемого "Мамонт Адамса" — скелета, найденного в 1799-м году в дельте реки Лены. Рисунок начала 19 века.

Прежде всего появилась мутация, сделавшая шерсть мамонтов более блестящей, "сатиновой", — вероятно, это смотрелось очень красиво, но подобная шуба хуже согревала, животные больше страдали от холода.

Тот же ген влиял и на пищеварение, вызывая хронической сбой, приводящей к изжоге. Параллельно у мамонтов генетически сломалась система обоняния, они стали хуже улавливать запахи, что сказывалось и на эффективности добывания пищи и на социальных связях, так как менее эффективной стала коммуникация на базе феромонов.

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Все это стало возможно из-за изолированности группы. Если на материке, в Сибири, в момент расцвета количество мамонтов исчислялось десятками тысяч и негативные мутации можно было "залечить" здоровыми генами, то на острове Врангеля обитала лишь пара сотен животных (уточнение из комментариев: "Для сохранения генетического разнообразия, группа должна быть больше 500 особей") , притока свежей крови не было и все поломки так и сохранялись в генофонде, что приводило к вырождению.

В итоге, более больные и слабые чем их предки, последние мамонты вымерли (стоит уточнить что гипотез причин исчезновения этих существ множество: в том числе климатический, антропогенный (истребление человеком во время охоты) и пр.).

Грустно: последние мамонты — возможно, что белые и блестящие! — мерзли, страдали изжогой и плохо ощущали запахи:(

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