Альтернатива пластиковым пакетам. Почему не существует идеальных "эко-сумок"

Как обычно, все явления сложнее, чем навешанные ярлыки и имеют нюансы. Например, так называемые матерчатые "эко-сумки" не совсем корректно громко именовать именно "экологическими". Скорее, "менее загрязняющими" (с оговорками), по крайней мере, согласно исследованию датского министерства среды и питания под названием "Жизненный цикл магазинных сумок"/Life Cycle Assessment of grocery carrier bags, проведенного в 2018-м году (оно касалось именно Дании, не мира в целом).

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Датчане взяли все типы сумок: обычные тонкие пластиковые пакеты, разлагаемые пакеты, бумажные пакеты, плотные многоразовые пластиковые сумки, матерчатые сумки и сравнили их воздействие на среду с точки зрения их углеродного следа (включая производство и транспортировку), затрат на воду и пр.

С точки зрения генерации мусора все достаточно очевидно: обычный тонкий пластиковый одноразовый пакет умножает количество неразлагаемых отходов (и хорошо, что у нас они запрещены к использованию).

В этом смысле любые его альтернативы можно рассматривать как "более экологичные". Но с точки зрения других экологических аспектов, в том числе, влияния на изменение климата, все несколько сложнее и парадоксальнее.

Если взять воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов, как некую условную величину, назовем ее P, то многоразовым сумкам, которые тяжелее, и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов, также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет.

И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.

Помним про величину P — воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза.

Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена.

Плотные сумки из PET-пластика — 54 раза. А теперь, — барабанная дробь — "эко-сумки" из хлопка. Это контринтуитивно, так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями — 7100 раз! 7100!

Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве, придется регулярно использовать сумку около 50 лет.

Значение становится еще более высоким если использовать "эко-сумку" из органического хлопка" (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!

Затронем и тему с утилизацией многоразовых сумок. Очевидно, что их люди все-таки не используют всю жизнь, в какой-то момент, не обязательно в силу их порчи, их заменяют на более чистые (ленясь стирать) или забывая и покупая новые.

Потенциально, в развитом и цивилизованном обществе те же PET-сумки могут быть выкинуты в бак с пластиковыми отходами и быть переработаны (со всеми оговорками и нюансами этого процесса).

Выброшенные же без переработки PET-сумки помножат запас мирового пластикового мусора. Хлопковые же сумки не перерабатываются, есть примеры сбора тканей в некоторых странах, но это не широкая практика.

Видимый плюс в том, что хлопок сам разлагается (меньше чем за год), поэтому спустя время такая сумка должна сама разрушится.

Но нюанс в том, что будучи просто на свалке хлопок разложится с выделением метана — парникового газа.

То же самое касается и пакетов из других биоразлагаемых материалов. Но самое главное: попади матерчатая сумка в океан — она успешно исчезнет не неся механического вреда экосистеме.

В итоге, хлопковая матерчатая сумка несет нагрузку экологии своим появлением, отчасти своим исчезновением, но в аспекте защиты того же океана или других биосфер непосредственно мусором она, скорее, несет плюсы, так как сама исчезнет, будучи выброшенной.

Словом, все неоднозначно, и у всего есть нюансы. Идеальных "эко-сумок" нет.

Резюмируется датский отчет примерно так: одноразовые пакеты, безусловно, несут негативный эффект с точки зрения генерации пластикового мусора, но в силу своей легкости и малого количества затраченных материалов и ресурсов выступают в роли отправной точки для сравнения.

Альтернативы пластиковым пакетам более затратны с экологической точки зрения, но это может быть легко компенсировано многократным использованием и тем, что многоразовые сумки можно сделать более объемными.

Т.е. многоразовая сумка большого литража способна заменить 2-4 тонких пластиковых пакета при походе в магазин.

Рекомендации: использовать многоразовые сумки, действительно много раз, условно — одну и ту же годами.

Желательно объемные, чтобы вместо пары сумок использовать одну большую. При истечении ресурса: разумно утилизировать. В противном случае, вреда от многоразовых сумок больше, чем пользы.

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Мой собственный опыт: у меня есть PET пакет, привезенный еще из Венгрии, ему лет 12, по прежнему в строю, использую регулярно, свои 50 раз для перекрытия следа воздействия он уже пару раз превзошел.

Эта сумка громоздкая, поэтому, когда надо что-то компактное и карманное, применяю тканевую полипропиленовую мягкую сумку (есть в Nr 1), литраж там большой, когда она раскрыта.

"Эко-сумок" много, но они лежат стопкой и так почти ни разу не начали своего пути в 7100 использований.

Не покупал, но их раздаривают широко на выставках и мероприятиях. Не использую, так как для меня они слишком маленькие (я больше покупок обычно делаю), а ручки длинные: на плече нести не хочу, а в руке — елозят по асфальту. Т.е. не мой продукт в плане эргономики.

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