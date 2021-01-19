"Умный мусор". Как эффективно решить проблему отходов в Украине

Проблема утилизации отходов в Украине за три десятилетия не то, что не приблизилась к решению, а обросла метафорами. Мы регулярно слышим истории о том, как кланы "мусорной мафии" ведут войны за "куски пирога", а "упаковщики" и "серые перевозчики" топят страну в отходах пластика.

Но, давайте поставим на паузу этот негативный сценарий, и обратимся к фактам.

Для примера, речь пойдет о бытовых отходах, хотя вопрос утилизации промышленных отходов стоит не менее остро.

Что мы имеем сегодня?

Задача обращения с отходами существует во всех странах мира. Объем отходов, которые генерирует человек, ежегодно увеличивается. На жителя ЕС в среднем приходится 489 кг отходов в год. А на жителя Украины, по разным методикам оценки, от 230 до 330 кг в год.

Различия в объеме и структуре отходов связаны с уровнем доходов населения, особенностями образа жизни, климата и так далее.

Несмотря на меньший объем отходов, показатели эффективности управления сектором, к сожалению, не в пользу украинцев. И это касается не только сфер раздельного сбора и переработки, а и базовых элементов инфраструктуры.

Например, целых 22% населения Украины вообще не охвачены услугами вывоза бытовых отходов. И даже там, где инфраструктура есть, возникают другие проблемы, например, несанкционированные свалки.

Однако, проблемы Украины не уникальны. Многие страны, построившие эффективную систему обращения с отходами, начинали свой путь с ситуации, в которой находится Украина сегодня. Национальная стратегия управления отходами, принятая в 2017 году, ставит перед страной амбициозные цели.

Например, уровень захоронения бытовых отходов должен снизиться с 94% до 35% к 2030 году. То есть, за оставшиеся 9 лет Украина должна пройти путь, на который другим странам понадобилось вдвое больше времени.

Это невозможно без эффективной совместной работы всех заинтересованных сторон: центральной власти и управленцев на местах, бизнеса, населения, международных партнеров и общественности.

Но много лет ключевые интересанты (стейкхолдеры) находятся в "клинче". Государству не хватает средств на дофинансирование системы обращения с отходами и строительство инфраструктуры. Операторы индустрии жалуются на отсутствие сектора переработки в принципе.

Компании, выводящие на рынок товары в упаковке, готовы нести затраты на утилизацию создаваемых отходов, но требуют справедливого подхода к внедрению такой системы.

А население зачастую вообще не видит проблемы финансирования сектора, но возмущено вездесущими пластиковыми бутылками и стихийными свалками на обочинах дорог. Не только конфликты интересов, но и отсутствие доверия между сторонами не дают ситуации сдвинуться с места.

Казалось бы, это мертвая точка, финал, к которому привело многолетнее противостояние сторон, при котором проиграли все.

А, что, если может быть иначе?

Что, если выйти из клинча и попробовать победить в "мусорной войне" без боя? Что, если ситуация, в которой мы все увязли, это не финальная точка, а отправная? Что, если стейкхолдеры – это не противостоящие стороны, а эксперты из разных сфер с ценным опытом и потребностями, на которые они имеют право.

По сути, это команда, которая много лет ищет решение проблемы, удовлетворяющее всех.

А где поиск решения комплексной проблемы, там и дизайн-мышление. Оно призвано понять "боли" заинтересованных сторон, поставить под сомнения существующие устои, переформулировать проблемы, чтобы создать новые стратегии и решения.

[ + – ] Пять этапов дизайн-мышления

Справка

Дизайн мышление – процесс поиска инновационного решения комплексной задачи, которой присуща сложная взаимозависимость разных факторов и заинтересованных сторон. Важными принципами этого метода являются: ориентация на потребности человека, глубокое погружение в проблематику, сотрудничество и быстрое обучение, создание прототипов концепций и одновременный анализ их эффективности.

Применяя терминологию этого метода, все, что мы сейчас описали (печальная статистика отрасли, погружение в реалии стейкхолдеров), – это эмпатия, первый этап процесса поиска решения, на котором мы оцениваем то, с чем имеем дело.

Мы не в тупике, мы в отправной точке, и готовы двигаться дальше к решению проблемы. Но, какой именно?

На этот вопрос ответит второй этап процесса дизайн-мышления – фокусировка. Какую общую задачу мы решаем? Как пример, используем такую формулировку: "Как Украине перейти из третьего мира в первый? От проблемы управления отходами к обеспечению эффективного операционного процесса?".

С общей задачей определились. Теперь нам предстоит самое интересное – генерация идей. Уникальный набор экспертизы и опыта, который имеют стейкхолдеры, поможет собрать максимальное количество идей по реализации общей задачи.

Еще эффективнее будет, если привлечь в команду новых участников дискуссии. Это не обязательно должны быть отраслевые эксперты, а, возможно, даже люди с кардинально другим опытом.

Такая комбинация будет стимулировать новые и нестандартные идеи. При этом, важно составлять список идей с чистого листа, а не перечислять готовые решения и пути их реализации.

То есть, эта дискуссия должна быть верхнеуровневой. Не стоит обсуждать плюс и минусы конкретных технологий обращения с отходами и спорить об известных механизмах финансирования отрасли.

Как выглядит процесс генерации идей? Это может быть как универсальный брейнсторминг, так и специальные методы.

Например, участники дискуссии могут начать с описания, по их мнению, "идеального мира", в котором обращение с отходами – операционный процесс. Если вы читаете эту статью, с большой вероятностью вы тоже стейкхолдер. Подумайте, и опишите свой "идеальный мир".

Вы идете по чистым улицам; или вы успешно привлекли кредит на строительство мусороперерабатывающего предприятия; или ваши потребители предпочитают ваш продукт, так как вы сознательный производитель; или вы имеете поддержку избирателей, потому что не повышаете их тариф на обращение с отходами.

Этот набор характеристик присущ общему "идеальному миру", и пора обсудить, какие же барьеры мешают попасть в этот мир уже сегодня.

Дальнейшая генерация идей – это ответы на вопрос: как мы можем преодолеть эти барьеры?

Чем больше идей будет сформулировано таким образом, тем лучше. Никакой критики и сиюминутных оценок, даже самые смелые и невероятные идеи подходят. И, пусть жизнеспособными окажутся лишь некоторые, но именно они и будут главным результатом этого этапа.

Следующий шаг после завершения дискуссии – это создание прототипа решения задачи. В его основе лучшие идеи, объединенные в единую концепцию, разработанные ключевые допущения и показатели эффективности. Такой прототип готов к обсуждению со стейкхолдерами.

Получение обратной связи представляет собой этап тестирования. Его главная задача – усовершенствовать предложенное решение. Для этого, вероятно, потребуется запуск пилотного проекта.

Финальной стадией процесса будет масштабирование и подготовка к имплементации разработанного решения. На этой, завершающей, стадии мы резюмируем ответ на вопрос "Как Украине перейти из третьего мира в первый?", и получаем практичную дорожную карту.

Совершенно точно, что путь из третьего мира в первый не будет простым и быстрым, но, что, если…у нас просто нет опции не попробовать?