Альтернатива пластиковим пакетам. Чому не існує ідеальних "екосумок"

Як завжди, всі явища складніші, ніж навішані ярлики і мають нюанси. Наприклад, так звані матерчаті "екосумки" не зовсім коректно голосно назвати саме "екологічними". Швидше, "менш забруднювальними" (із застереженнями), принаймні, згідно з дослідженням данського міністерства середовища та харчування під назвою "Життєвий цикл магазинних сумок"/Life Cycle Assessment of grocery carrier bags, проведеного в 2018-му році (воно стосувалося саме Данії, а не світу в цілому).

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Данці взяли всі типи сумок: звичайні тонкі пластикові пакети, розкладні пакети, паперові пакети, щільні багаторазові пластикові сумки, матерчаті сумки і порівняли їхній вплив на середовище з точки зору їхнього вуглецевого сліду (враховуючи виробництво і транспортування), витрат на воду тощо.

З точки зору генерації сміття все досить очевидно: звичайний тонкий пластиковий одноразовий пакет примножує кількість нерозкладаних відходів (і добре, що в нас вони заборонені до використання).

У цьому сенсі будь-які його альтернативи можна розглядати як "більш екологічні". Але з точки зору інших екологічних аспектів, зокрема, впливу на зміну клімату, все дещо складніше та парадоксальніше.

Якщо взяти вплив на середовище під час виробництва тонкого одноразового пакета з нафтопродуктів, як якусь умовну величину, назвемо її P, то багаторазовим сумкам, які важчі, й на виробництво яких потрібно більше ресурсів і матеріалів, також потрібне й значне кількість використань, щоб зрештою впливати на середовище менше, ніж одноразовий пакет.

І чим більше береться факторів впливу, тим вища кількість використань.

Пам'ятаємо про величину P — вплив одноразового пластикового пакета на середовище. Щоб отримати такий же екологічний слід, застосовуючи паперовий пакет слід використовувати паперовий пакет мінімум 43 рази.

Приблизно таку ж кількість разів необхідно використовувати пакет із біополімеру, а також із тканинного поліпропілену.

Щільні сумки з PET-пластику — 54 рази. А тепер, — барабанний дріб — "екосумки" з бавовни. Це контрінтуїтивно, оскільки вони сприймаються нешкідливими ефірними створіннями — 7 100 разів! 7 100!

Витрати на виробництво бавовни з його споживанням натуральних ресурсів настільки великі, що для перекриття ефектів його впливу на планету під час його виробництва, доведеться регулярно використовувати сумку майже 50 років.

Значення стає ще більш високим якщо використовувати "екосумку" з органічної бавовни" (звучить як сама святість!), з урахуванням того, що органічного сільське господарство менш ефективно на одиницю продукції витрачається більше ресурсів, тому використовувати таку сумку потрібно 20 тис. разів!

Торкнемося і теми утилізації багаторазових сумок. Очевидно, що їх люди все-таки не використовують все життя, в якийсь момент, не обов'язково через їхнє псування, їх замінюють на більш чисті (лінуючись прати) або забуваючи та купуючи нові.

Потенційно, в розвиненому і цивілізованому суспільстві ті ж PET-сумки можуть бути викинуті в бак із пластиковими відходами та бути перероблені (з усіма застереженнями і нюансами цього процесу).

Викинуті же без переробки PET-сумки помножать запас світового пластикового сміття. Бавовняні ж сумки не переробляються, є приклади збору тканин у деяких країнах, але це не широка практика.

Відомий плюс у тому, що бавовна сама розкладається (менше ніж за рік), тому через деякий час така сумка повинна сама зруйнуватися.

Але нюанс у тому, що будучи просто на звалищі бавовна розкладеться з виділенням метану — парникового газу.

Те ж саме стосується і пакетів з інших біорозкладних матеріалів. Але найголовніше: якщо матерчата сумка потрапить в океан — вона успішно зникне не завдаючи механічної шкоди екосистемі.

Зрештою, бавовняна матерчата сумка несе навантаження екології своєю появою, почасти своїм зникненням, але в аспекті захисту того ж океану або інших біосфер безпосередньо сміттям вона, скоріше, несе плюси, оскільки сама зникне, будучи викинутою.

Словом, все неоднозначно, й у всього є нюанси. Ідеальних "екосумок" немає.

Резюмується данський звіт приблизно так: одноразові пакети, безумовно, несуть негативний ефект із точки зору генерації пластикового сміття, але завдяки своїй легкості та малій кількості витрачених матеріалів і ресурсів стають відправною точки для порівняння.

Альтернативи пластиковим пакетам більш затратні з екологічної точки зору, але це може бути легко компенсовано багаторазовим використанням і тим, що багаторазові сумки можна зробити більш об'ємними.

Тобто багаторазова сумка великого літражу здатна замінити 2-4 тонкі пластикові пакети під час походу в магазин.

Рекомендації: використовувати багаторазові сумки, дійсно багато разів, умовно — одну й ту ж роками.

Бажано об'ємні, щоб замість кількох сумок використовувати одну велику. Після використання ресурсу: розумно утилізувати. В іншому випадку, шкоди від багаторазових сумок більше, ніж користі.

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Мій власний досвід: у мене є PET пакет, привезений ще з Угорщини, йому років 12, як і раніше в строю, використовую регулярно, свої 50 разів для перекриття сліду впливу він уже кілька разів перевершив.

Ця сумка громіздка, тому, коли треба щось компактне та кишенькове, використовую тканинну поліпропіленову м'яку сумку (є в Nr 1), літраж там великий, коли вона розкрита.

"Екосумок" багато, але вони лежать стопкою і так майже ні разу не почали свого шляху в 7 100 використань.

Не купував, але їх роздаровують широко на виставках і заходах. Не використовую, оскільки для мене вони занадто маленькі (я більше покупок зазвичай роблю), а ручки довгі: на плечі нести не хочу, а в руці — торкаються асфальту. Тобто не мій продукт у плані ергономіки.

Першоджерело.