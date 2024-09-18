10 000 років тому мамонти вимерли через сильну алергію: щось закупорило їхні хоботи

Дослідники вважають, що зникнення мамонтів тисячі років тому пов'язане зі зростанням пилку і закупореними хоботами.

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Наступного разу, коли будете чхати й свербіти від нападу сінної лихоманки, також відомої як сезонний алергічний риніт, подумайте про приречених мамонтів. Дослідники щойно пов'язали їхнє вимирання зі зростанням пилку та закупореними хоботами, пише IFLScience.

Відомо, що більшість мамонтів планети вимерли понад 10 000 років тому, відразу ж після закінчення останнього льодовикового періоду. У міру потепління планети в глобальній екосистемі відбулися радикальні зміни, унаслідок чого мамонти вперше в житті зіткнулися з пилком зелені, що розквітла всюди.

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У новому дослідженні вчені зробили сміливу заяву про те, що сінна лихоманка могла стати чинником передчасної загибелі мамонтів та інших тварин льодовикового періоду. Автори стверджують, що збільшення кількості пилку на планеті, пов'язане з бумом рослин, могло призвести до значного алергічного ефекту в деяких тварин, зменшивши їхню здатність відчувати запахи.

Простими словами, носи тварин були забиті соплями, а тому мамонти просто втратили здатність винюхувати партнерів для спарювання — це значно знизило популяцію. Вчені вважають, що в кінцевому підсумку це могло чинити додатковий тиск на всю популяцію і призвело до її остаточного занепаду.

У своїй роботі вчені спиралися на кілька ниток доказів, щоб підкріпити свої аргументи. По-перше, вони вивчили заморожені тканини доісторичних тварин, таких як шерстисті мамонти, печерні леви, шерстисті носороги, бізони та коні. Їм вдалося витягти збережені білки, пов'язані з імунною системою тварин.

По-друге, команда виявила фрагменти імуноглобуліну, які могли вироблятися ссавцями через алергічну реакцію. Ці результати відповідають результатам попереднього дослідження, під час якого вчені вивчили нутрощі мамонтів і виявили сліди рослинності, що викликають алергію в багатьох ссавців.

Таким чином учені вважають, що ослаблений нюх тварин міг вплинути на їхнє існування одразу кількома способами, зокрема:

здатність добувати їжу;

здатність орієнтуватися в просторі під час міграції;

здатність уникати хижаків;

здатність розмножуватися.

Утім, учені зазначають, що їхня теорія зовсім не виключає інші поширені пояснення вимирання мамонтів, наприклад, втрату середовища проживання, надмірне полювання людей, хвороби та інбридинг. Команда визнає, що було багато факторів, які призвели до вимирання цілого виду. Однак тепер вони вважають, що алергію слід включити до цього списку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені, які намагаються воскресити вимерлого мамонта, зробили прорив.