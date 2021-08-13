Стародавній мандрівник. Шерстистий мамонт міг двічі обійти земну кулю, — вчені

Для свого дослідження експерти використовували ізотопний аналіз, який здатний дати на диво точне уявлення про життя тварини, будь-то людина чи мамонт.

Вивчивши ізотопи в бивні шерстистого мамонта довжиною 1,7 м, який жив на території сучасної Аляски трохи більше 17 000 років тому, дослідники простежили його пересування і виявили, що за все своє життя тварина подолала відстань, достатню для того, щоб обігнути Землю майже двічі, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ізотопний аналіз ґрунтується на принципі "ти — те, що ти їси". Він здатний дати на диво точне уявлення про життя тварини, будь то людина чи мамонт, вивчаючи концентрацію певних стабільних ізотопів і хімічних елементів у його тканинах, особливо в кістках, бивнях і зубах.

Ізотопи потрапляють у тканини тварини через рослини, якими вона харчується. Ці ізотопи будуть варіюватися в залежності від геології корінних порід місцевості, а також екологічних і кліматичних умов, тому вони можуть дати певне уявлення про місцезнаходження і харчування істоти протягом усього її життя.

[ + – ] Розколотий бивень мамонта, пофарбований в синій колір, щоб побачити шари зростання.

Вважається, що шерстистий мамонт, про якого йдеться в цьому дослідженні, був тісно пов'язаний із останньою групою свого виду, що жила на материковій частині Аляски. Перш ніж померти приблизно у віці 28 років, мамонт здійснив численні тривалі міграції через центральну і північну частини Аляски.

"Не ясно, чи був це сезонний мігрант, але в якийсь момент свого життя він відвідав багато районів Аляски, що досить дивно, якщо подумати про те, наскільки велика ця територія", — розповів Метью Вуллер, старший автор дослідження з Аляскинского університету в Фербенксі.

[ + – ] Метью Вуллер.

Поряд із його марафонським міграціями фахівці також дізналися про декілька інших важливих подій. Раптова зміна ізотопної сигнатури сталася, коли мамонтові було близько 15 років. Виходячи з життя сучасних слонів, можна припустити, що це був час, коли молодого самця вигнали зі стада і йому довелося піти.

Експерти також зауважили значний сплеск ізотопів азоту під час його останньої зими, що є ознакою голодування. Варто відзначити, що це нове дослідження є одним із перших, яке показало, що шерстисті мамонти були експертами з далеких міграцій.

Незважаючи на їхню популярність, учені насправді дуже мало знають про поведінку цього виду, в кінці кінців, вимирання робить живих істот досить важкими для вивчення, тому це дослідження дуже важливе, оскільки дає необхідне уявлення про життя мамонтів.