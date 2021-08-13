Древний путешественник. Шерстистый мамонт мог дважды обойти земной шар, - ученые

Для своего исследования эксперты использовали изотопный анализ, который способен дать удивительно точное представление о жизни животного, будь то человек или мамонт.

Изучив изотопы в бивне шерстистого мамонта длиной 1,7 м, который жил на территории современной Аляски чуть более 17 000 лет назад, исследователи проследили его передвижения и обнаружили, что за всю свою жизнь животное преодолело расстояние, достаточное для того, чтобы обогнуть Землю почти дважды, пишет IFLS.

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Изотопный анализ основывается на принципе "ты — то, что ты ешь". Он способен дать удивительно точное представление о жизни животного, будь то человек или мамонт, изучая концентрацию определенных стабильных изотопов и химических элементов в его тканях, особенно в костях, бивнях и зубах.

Изотопы попадают в ткани животного через растения, которыми он питается. Эти изотопы будут варьироваться в зависимости от геологии коренных пород местности, а также экологических и климатических условий, поэтому они могут дать некоторое представление о местонахождении и питании существа в течение всей его жизни.

[ + – ] Расколотый бивень мамонта, окрашенный в синий цвет, чтобы увидеть слои роста.

Считается, что шерстистый мамонт, о котором идет речь в данном исследовании, был тесно связан с последней группой своего вида, обитавшей на материковой части Аляски. Прежде чем умереть примерно в возрасте 28 лет, мамонт совершил многочисленные длительные миграции через центральную и северную части Аляски.

"Не ясно, был ли это сезонный мигрант, но в какой-то момент своей жизни он посетил многие районы Аляски, что довольно удивительно, если подумать о том, насколько велика эта территория", — рассказал Мэтью Вуллер, старший автор исследования из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

[ + – ] Мэтью Вуллер.

Наряду с его марафонскими миграциями, специалисты также узнали о нескольких других важных событиях. Внезапное изменение изотопной сигнатуры произошло, когда мамонту было около 15 лет. Исходя из жизни современных слонов, можно предположить, что это было время, когда молодого самца изгнали из стада и ему пришлось уйти.

Эксперты также заметили значительный всплеск изотопов азота во время его последней зимы, что является признаком голодания. Стоит отметить, что это новое исследование является одним из первых, которое показало, что шерстистые мамонты были экспертами по дальним миграциям.

Несмотря на их известность, ученые на самом деле очень мало знают о поведении этого вида, в конце концов, вымирание делает живые существа довольно трудными для изучения, поэтому данное исследование очень важное, поскольку дает необходимое представление о жизни мамонтов.