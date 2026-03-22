Найраніший вид людини, можливо, зовсім не людина: що кажуть учені

Учені досі достеменно не знають, що з себе представляє Homo habilis або людина вміла насправді.

1964 року палеоантрополог Луїс Лікі запропонував назву Homo habilis для опису нового виду предків людини. Цей вид, як показало дослідження виявлених черепа і кількох кісток, жив близько 2 мільйонів років тому в Танзанії. Таким чином, Лікі привласнив загадковим останкам людський статус, і помістив новий вид Homo habilis у самий початок роду Homo, до якого належимо і ми, тобто Homo sapiens. Але, можливо, вчений помилявся, пише Фокус.

Іен Таттерсолл з Американського музею природної історії вважає, що Homo habilis взагалі не можна відносити до роду Homo. Типовим видом для роду Homo є Homo sapiens, тому в будь-якого іншого виду людей має бути хоч щось спільне з Homo sapiens. Але нічого спільного між Homo sapiens і Homo habilis немає, каже вчений.

Дискусія про те, ким є Homo habilis, нещодавно відновилася після виявлення найповнішого скелета цього загадкового виду з коли-небудь знайдених. Виявлені в Кенії викопні рештки дають перше уявлення про кінцівки і тіло цього стародавнього гомініда, показуючи, що він набагато більше схожий на мавпу, ніж будь-який представник роду Homo.

Таттерсалл каже, що Лікі помилявся, коли зарахував новий загадковий вид до роду Homo. У 60-х роках минулого століття, як пояснює вчений, дослідники вважали, що людство визначається здатністю створювати знаряддя праці, а не своєю морфологією.

Лікі шукав творців так званих олдувайських знарядь, найбільш ранніх відомих знарядь праці гомінідів, датованих приблизно 2,5 мільйонами років тому. Вони були виявлені в ущелині Олдувай у Танцзанії, де були виявлені останки Homo habilis.

За словами Таттералла, вчені одразу ж припустили, що це знаряддя найранішого представника роду Homo, тому що воно було пов'язане зі знаряддями, знайденими в ущелині. Але це ніколи не було хорошим способом визначити, чи належить щось до роду Homo чи ні.

Незважаючи на це, антропологи, як і раніше, не хочуть змінювати назву загадкового виду просто тому, що він, схоже, не вписується в жодну іншу категорію. Цей вид не схожий на австралопітеків, які були більше схожі на мавп, але не дуже схожий і на Homo sapiens.

Таттерсолл вважає, що Homo habilis є видом, який не обов'язково можна віднести до австралопітеків, але це точно не представник роду Homo. Але хто або що таке Homo habilis поки ніхто точно не знає.

Крім навичок виготовлення знарядь праці Homo habilis має дуже мало спільних рис з іншими представниками роду Homo. Фактично, морфологічні характеристики, що визначають наш рід, починаються з Homo ergaster. Багато вчених зараз вважають його першим істинним видом людини.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience, The Anatomical Record.