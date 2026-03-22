Вогняні бурі, чорний дощ і голод: учені розповіли про наслідки ядерної війни

Загроза ядерної війни посилюється. Як показують дослідження, наслідки вибуху ядерних боєголовок можуть виявитися страшнішими, ніж сам вибух.

Упродовж десятиліть учені передбачали загибель десятків мільйонів людей протягом кількох хвилин, коли внаслідок ядерних ударів будуть знищені найбільші міста на планеті. Але кожен з ядерних вибухів матиме довгострокові наслідки для планети і всіх людей на ній, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наукові дослідження показують, що серія ядерних вибухів по всій планеті матиме катастрофічні наслідки для здоров'я людини, довкілля та майже всіх інших живих організмів. Ядерна війна, навіть у рамках окремого конфлікту, призведе до руйнування озонового шару, поширення хвороб, а також піддасть мільйони людей смертельному захворюванню, відомому як гострий радіаційний синдром.

Відео дня

У січні цього року так званий "годинник Судного дня" показав, що світ як ніколи близький до повного знищення через збільшення ймовірності ядерної війни, як уже писав Фокус. Ця загроза зростає на тлі війни США в Ірані, враховуючи те, що негласним союзником країни є Росія. І США, і Росія володіють ядерною зброєю, а договір про скорочення і обмеження ядерного озброєння між ними не був продовжений після завершення на початку лютого 2026 року.

Наслідки ядерної війни: хвороби

Згідно з дослідженнями, після ядерної війни серед людей, які вижили, широко поширяться такі хвороби, як дизентерія, черевний тиф, малярія, лихоманка денге та енцефаліт. Люди, що вижили, позбавлятимуться доступу до чистої води, але водночас комахи швидко розмножуватимуться, харчуючись трупами, і переноситимуть небезпечні хвороби. У результаті десятки і навіть сотні мільйонів людей по всьому світу можуть захворіти, що потенційно може призвести до масових смертей.

Наслідки ядерної війни: ультрафіолетове випромінювання

Ядерна війна може зруйнувати озоновий шар в атмосфері Землі, який захищає людей та інші живі організми від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Це випромінювання може викликати рак у мільйонів людей, а також знищити сільськогосподарські культури.

Наслідки ядерної війни: чорний дощ

Вибух атомної бомби, скинутої на Хіросіму 1945 року, підняв у хмари попіл і радіоактивні матеріали. У результаті утворився так званий "чорний дощ", що має маслянисту консистенцію, майже як смола. Дощ обрушився на місто за кілька годин після вибуху бомби і спричинив радіаційні опіки в тих, хто вижив.

Як показують наукові дослідження, смертельні кількості радіоактивних опадів можуть поширюватися на сотні кілометрів від місця вибуху ядерної бомби. Радіоактивні опади — це радіоактивний пил і частинки, які падають вниз після ядерного вибуху. Тоді протягом кількох днів через радіоактивні опади можуть загинути десятки мільйонів людей, які опинилися поруч з епіцентром вибуху.

Наслідки ядерної війни: глобальний голод

Розрахунки вчених показують, що до п'яти мільярдів людей помруть від голоду після повномасштабної ядерної війни. Дим від палаючих міст наповнить атмосферу сажею, яка циркулюватиме над усією планетою. У підсумку цей новий атмосферний шар відбиватиме багато сонячного світла назад у космос, а отже температура на Землі значно знизиться.

Це призведе до того, що люди не зможуть вирощувати сільськогосподарські культури щонайменше протягом одного року після ядерної війни.

Наслідки ядерної війни: вогняні бурі

Вважається, що найбезпечнішим місцем під час ядерної атаки є добре захищене від радіоактивних опадів сховище або будь-яке підземне приміщення. Але вчені стверджують, що люди в сховищах можуть загинути від пожеж, що виникли внаслідок ядерних вибухів. Обвалення будівель і вибухи паливних сховищ і газопроводів можуть об'єднатися, щоб викликати те, що вчені називають "вогняною бурею".

Дослідження показують, що навіть у бомбосховищах і підвалах температура швидко підніметься до смертельного рівня під час вогняної бурі на поверхні. При цьому вогонь повністю поглине наявний кисень, а це означає, що ті, хто не згорить живцем, задихнуться.

Як уже писав Фокус, найбільша у світі радіоактивна гробниця протікає: на "кришці" виявили тріщини.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail, Nature.