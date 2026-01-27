85 секунд до Апокаліпсису: вчені перевели годинник Судного дня на рекордно близьку поділку з 1947 року

Журнал "Бюлетень вчених-атомників" провів щорічну пресконференцію, присвячену коригуванню "годинника Судного дня". Тепер показання оновлено і стрілка вказує на 85 секунд до опівночі, де повність — це кінець.

Рада вчених-атомників оголосила про оновлення показань так званого "Годинника Судного дня". Це щорічний захід, результати якого викликають занепокоєння в усьому світі, оскільки вони є символічним показником ризику глобальної катастрофи, що загрожує людству. І так близько стрілка ще не наближалася до півночі.

Учені-атомники кажуть, що ми стали ще ближчими до Судного дня

Годинник Судного дня — це не справжній годинник, що показує фактичний час, а візуальний символ, створений Радою атомних учених у 1947 році, щоб показати, наскільки близько людство перебуває до можливої глобальної катастрофи, що може статися внаслідок дій людини.

Північ на цьому годиннику символізує кінець світу або глобальну руйнацію, і що ближче стрілки годинника до опівночі, то більше небезпек загрожує людству.

Годинник Судного дня пов'язаний не тільки з потенційними ядерними загрозами, а й з усім, що може загрожувати планеті, як-от зміна клімату, небезпечні технологічні розробки, наприклад, біотехнології (які можуть бути перетворені на зброю), штучний інтелект та інші.

Хоча цей годинник не ґрунтується на точних математичних прогнозах, його використовують у ЗМІ як інструмент, що демонструє серйозність глобальної ситуації в галузі безпеки, можливо, для того, щоб спонукати осіб, які приймають рішення, знизити ризики. Таким чином, це не точний науковий прогноз часу катастрофи, а попередження, що ґрунтується на оцінках учених і експертів.

Згідно з історичними даними, час на цьому годиннику змінювався багато разів з моменту його створення, і його значення зазвичай змінюється щорічно або у відповідь на основні глобальні події.

У 2025 році це було 89 секунд, тепер ми стали ближче до кінця світу на 4 секунди

Перше показання годинника 1947 року становило 7 хвилин до опівночі. Після цього годинник неодноразово зміщувався вперед і назад залежно від стану глобальної напруженості, особливо під час холодної війни.

Починаючи з 2017 року, у зв'язку зі зростанням напруженості в ядерній сфері, час до опівночі був встановлений на рівні 2,5 хвилин, а у 2023 році він скоротився до 90 секунд до опівночі.

Минулого року годинник знову перевели на 89 секунд до опівночі, що було найближчим до "катастрофи" рівнем з моменту його створення і відображає зростаючі глобальні ризики в даний час.

Сьогодні світ стикається з явною ескалацією кліматичних небезпек, що виявляється в інтенсивніших і триваліших періодах спеки, проливних дощах і повенях, посухах і пожежах, а також у безперервному підвищенні рівня моря, що багаторазово збільшує загрозу для узбережжя та інфраструктури.

Науковий висновок Міжурядової панелі зі зміни клімату та космічного агентства США (НАСА) полягає в тому, що нинішнє потепління безпосередньо пов'язане з діяльністю людини, і що ризики швидко зростають з кожним наступним підвищенням температури. Незважаючи на це, світ досі не дійшов єдиної думки щодо рішень цих проблем, і кліматологи вважають, що Земля вже перейшла точку неповернення, і рішення полягає в тому, щоб, за можливості, зберегти ситуацію в її нинішньому вигляді.

Після закінчення холодної війни витрати на ядерну зброю залишалися стабільними, але зараз політичні та військові протиріччя підштовхнули це зростання. Згідно зі звітом, "ядерний клуб", що складається всього з 9 країн (США, Велика Британія, Франція, Росія, Ізраїль, Пакистан, Індія, Китай і Північна Корея), витратив 91,4 мільярда доларів на ядерну промисловість тільки у 2023 році.

Ці кошти було витрачено головним чином на модернізацію ядерного арсеналу, як самих бомб, так і, що важливіше, систем доставки їх до цілей, включно з новими літаками, підводними човнами, ракетними комплексами, системами спостереження і стеження та іншими.

Небезпеки штучного інтелекту тепер класифікуються як фактори, що посилюють ризики. З одного боку, генеративні моделі можуть розширити масштаби діпфейків і цифрового шахрайства, а також підірвати довіру в суспільній сфері за рахунок створення вкрай переконливого контенту, який важко відрізнити від оригіналу.

З іншого боку, виникають складніші проблеми безпеки, пов'язані з прискоренням розвитку можливостей кібератак, зниженням вартості розроблення інструментів, що становлять загрозу для суспільства, а також інвестиціями в оснащення різних видів зброї (від дронів до танків) штучним інтелектом і створенням роботизованої зброї, що перетворилося на перегони між провідними країнами.

