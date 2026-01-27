Не врятуються навіть птахи: 120-річне пророцтво передрікає новий апокаліпсис у світі

Вірш, написаний понад 120 років тому, знову сплив, оскільки дехто побоюється, що він пророкує апокаліптичну подію, яка може статися зовсім скоро.

Хазрат Мірза Гулам Ахмад, також відомий як Обіцяний Месія та Імам Махді, 1905 року написав вірш, що описує масштабні землетруси та руйнування по всьому світу. Сьогодні дехто знову звернувся до цього вірша, вважаючи, що він є нічим іншим як пророцтвом Третьої світової війни, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вірш було опубліковано 1908 року, приблизно в той час, коли Ахмад помер, і він пророкує потоки крові, що течуть від масової смерті, знищення цілих регіонів, потужні землетруси та навіть дивні небесні явища, що виходять за рамки наукового пояснення.

Відео дня

Тепер дехто розглядає вірш як ознаку війни в Україні, напруженість щодо США і НАТО, а також загрозу Третьої світової війни. Зазначимо, що у вірші йдеться про те, що раптово станеться сильний землетрус, який "сколихне смертних, дерева, гори й моря" — простими словами, буквально зачепить усе у світі. Автор також передрікає потоки крові, які захоплять світ.

Відомо, що Ахмад народився 1835 року в Кадіані, Індія, і заснував рух Ахмадія в ісламі. Він присвятив своє життя захисту своєї віри від критики з боку інших релігій, таких як християнство, а також стверджував, що отримував численні божественні одкровення. Послідовники Ахмада вірять, що він був божественно призначений месією, якого очікують в ісламських пророцтвах про кінець часів.

Хазрат Мірза Гулам Ахмад (на фото) був засновником руху Ахмадія в ісламі та просував цю релігію як мирну й толерантну віру Фото: Daily Mail

Утім, існує також і деякий скептицизм з приводу потенційного зв'язку з нинішньою світовою напруженістю. Деякі також вважають, що передбачення Ахмада насправді стосувалися великого землетрусу в Індії, який стався незадовго до смерті Ахмада.

До слова, у своїй книзі "Філософія божественного одкровення" 1900-х років Ахмад попереджав про прийдешній жахливий землетрус. У тексті йшлося про смертність неймовірних масштабів, яка запустить ріки крові. Передрікали, що апокаліптична подія буде таких масштабів, що врятуватися не вдасться навіть птахам і тваринам.

Зазначимо, що після смерті Ахмада його рух розколовся на дві гілки:

Ахмадійська мусульманська громада;

Лахорський Ахмадійський рух.

Сьогодні дві громади визнають пророчий вірш 1905 року. Однак Лахорське відділення витлумачило попередження Ахмада як таке, що стосується Першої світової війни, яка почалася 1914 року. Водночас Ахмадійська мусульманська громада припускає, що згаданий Ахмадом землетрус описував великі сейсмічні події в Індії. У 2026 році пророчий вірш знову сплив і тепер його пов'язують із початком Третьої світової війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розрахували "точну дату" кінця світу 2026 року: чи справдяться їхні прогнози.

Раніше Фокус писав про те, що люди роками живуть у симуляції: згідно з дикою теорією, наш світ занурився в хаос ще 2012 року.