Люди роками живуть у симуляції: згідно з дикою теорією, наш світ занурився у хаос ще 2012 року

У соціальних мережах знову набирає популярності дика теорія, згідно з якою людство вже понад 10 років живе в симуляції. Теорія також припускає, що наш світ занурився в темряву ще 2012 року.

Теорія не нова і виникла з давнього пророцтва, пов'язаного з календарем мая, згідно з яким кінець звичного нам світу має настати 21 грудня 2012 року. Зазначимо, що пророцтво нібито пророкувало завершення великого циклу, який, на думку декого, пророкував катастрофічний апокаліпсис Або якусь глобальну трансформацію, пише Daily Mail.

Однак 2012 рік настав і не було ніякої катастрофи, здатної покласти кінець світу. Це змусило деяких дослідників припустити, що мая передбачали зовсім не кінець світу, а зміну циклу у своїх астрономічних календарях.

Сьогодні це явище, відоме як "феномен 2012 року" схоже знову набуває популярності в інтернеті. Дослідники зазначають, що цьому сприяли нещодавні події у світі, зокрема:

пандемія коронавірусу;

соціальні та політичні заворушення.

У результаті теорія про те, що світ, який ми бачимо сьогодні, є лише "пост-глючним" всесвітом, знову набирає популярності. Ця теорія припускає, що у 2012 році наш всесвіт було знищено, а всю людську свідомість було відправлено в паралельний вимір, де й існує вже понад 10 років.

Спірна теорія "симуляції" вдихнула нове життя в пророцтво мая про кінець світу, оскільки її прихильники стверджують, що все, що сталося після 21 грудня 2012 року, відбувається в симуляції, куди та було перенесено людську свідомість загалом.

Прихильники цієї дикої теорії стверджують, що кінець світу був запрограмованим перезавантаженням або подією колективної смерті, а подальше існування підтримувалося розвиненими інопланетянами, матричною системою або якимось духовним каркасом, створеним богоподібною істотою.

Прихильники теорії стверджують, що кінець світу настав у 2012 році, що тепер є поясненням різноманітних катастрофічних або незрозумілих подій, які відбуваються по всьому світу.

Зазначимо, що немає жодних правдивих наукових або історичних доказів, які б підтверджували цю теорію, а суперечливі інтерпретації календаря мая неодноразово спростовували експерти в галузі фізики, археології та астрономії.

За словами старшого наукового співробітника NASA Девіда Моррісона, твердження про те, що планета-ізгой наблизиться до Землі по спіралі та знищить людство, — не більше, ніж містифікація.

Утім, у прихильників цієї дикої історії є тонше пояснення. Дехто вважає, що 13 років тому під час експериментів із високими енергіями, коли науковці на Великому адронному колайдері (ВАК) у ЦЕРНі виявили бозон Гіггса, ці зіткнення частинок випадково створили мікроскопічну чорну діру. Згодом вона розширилася і буквально поглинула Землю, знищивши нашу первісну реальність. У результаті люди не просто загинули, а їхню свідомість було перенесено в паралельний всесвіт або симуляцію.

Прихильники цієї теорії також часто вказують на посилення глобальних потрясінь після закінчення календаря мая, стверджуючи, що людство опинилося всередині чорної діри або штучної реальності, де фізика і події здаються дедалі нестабільнішими.

