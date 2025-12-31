Пророцтво Ванги називає точну дату абсолютного кінця світу: коли світ впаде

Майже три десятиліття тому перед своєю смертю сліпа ясновидиця назвала точну дату кінця світу — коли людство зникне і що стане причиною краху.

Сліпа ясновидиця Ванга, також відома як "Нострадамус Балкан", яка, як стверджується, передбачила події 11 вересня і пандемію коронавірусу, майже 30 років тому перед своєю смертю назвала точну дату "абсолютного кінця світу" для людства, пише Daily Mail.

Ясновидиця передбачила, що остаточна загибель людства настане 5079 року, коли космічна подія "неймовірних масштабів" призведе до повного знищення Всесвіту.

Повідомляється, що пророцтво Ванги слідує докладній хронології, що описує еволюцію людства, технологічний прогрес, конфлікти, а потім і остаточне вимирання. Пророцтво також пророкує поширення людства Сонячною системою, досягнення безсмертя і навіть взаємодію з позаземними цивілізаціями. Однак врешті-решт людство зіткнеться з катастрофічною подією, яку не зможе пережити.

Згідно з пророцтвом ключові віхи, що передують 5079 року, включають:

війну на Марсі в 3005 році;

зіткнення з Місяцем у 3010 році;

колонізацію іншої планети;

вимирання життя на Землі 397 року;

еволюція людства до 4300-х років.

Очікується, що до 4674 року цивілізація досягне свого піка, коли населення планет сягне 340 мільярдів осіб, а потім почнеться інтеграція з інопланетними видами. Далі люди відкриють межі відомого Всесвіту і зацікавляться, чи варто виходити за його межі. Однак до 5079 року ухвалене рішення або якась катастрофа, пов'язана з ним, запустить "абсолютний кінець світу" — унаслідок цього людській цивілізації та Всесвіту загалом прийде кінець.

Зазначимо, що Ванга не залишила письмових записів своїх передбачень, а тому більшість із них відомі сьогодні зі слів її племінниці та інших людей, які задокументували ймовірні бачення ясновидиці після її смерті. Унаслідок цього більшість із них зазнають критики та піддаються сумніву.

Баба Ванга, також відома як "Нострадамус Балкан", — Вангелія Пандева Дмитрова, яка народилася 1911 року і відома як сліпа болгарська ясновидиця і травниця. Ванга втратила зір у 12 років, потрапивши в торнадо. Приблизно в той самий час вона, як вважається, отримала свої екстрасенсорні здібності.

