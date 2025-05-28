"Нова баба Ванга" лякає світ: що вона побачила уві сні про найближче майбутнє (фото)

Тривожне пророцтво японської провидиці Ре Тацукі про швидкий руйнівний землетрус спричинило масові скасування поїздок до Японії і хвилю паніки в соцмережах по всій Азії.

Related video

Про це пише Daily Star.

Сотні туристів переглядають свої плани на поїздки до Японії після моторошного пророцтва від Ре Тацукі, мангаки та самопроголошеної ясновидиці, яку прозвали "новою бабою Вангою". За її словами, протягом двох місяців між її країною та Філіппінами може відкритися підводна тріщина, що спричинить руйнівні цунамі.

Тацукі стверджує, що її видіння часто приходять уві сні. Одне з них нібито показало їй катастрофу, здатну перевершити за масштабами цунамі 2011 року, що забрало життя понад 18 тисяч осіб. Це пророцтво викликало особливо сильний відгук у Китаї та Гонконзі — там зафіксовано масові скасування поїздок. Посольство Китаю в Токіо навіть випустило офіційне попередження.

Паніка докотилася до В'єтнаму і Таїланду — у місцевих соцмережах поширюються тривожні пости із закликами відмовитися від подорожей. Тим часом японська влада і вчені називають подібні пророцтва "ненауковими" і просять туристів не піддаватися паніці.

Манга Ре Тацукі відома своїми сміливими передбаченнями Фото: Daily Star

Видання зазначає, що Ре Тацукі стала відома після публікації своєї книги "Майбутнє, яке я бачила" 1999 року. У ній вона стверджувала, що заздалегідь передбачила землетрус у Кобе 1995 року і цунамі 2011 року. Деякі її послідовники також приписують їй передбачення смерті Фредді Мерк'юрі, загибелі принцеси Діани і пандемії COVID-19.

Однак не всі її прогнози збулися, наприклад, вона помилково передбачила власну смерть 2000 року і виверження вулкана Фудзі. Попри це, тисячі людей в Азії продовжують сприймати її слова серйозно.

Варто зазначити, що Японія дійсно розташовується на одній із найбільш сейсмоактивних зон світу — Тихоокеанському вогняному кільці. Науковці підтверджують імовірність потужного землетрусу в районі Нанкайського прогину в найближчі 30 років — її оцінюють у 80%.

Згідно з циклами пророцтв Тацукі, лиха нібито відбуваються кожні п'ять років. Її видіння говорять про можливе повернення вірусу, схожого на COVID-19, у найближчому майбутньому, що також викликає тривогу в шанувальників її вчення.

Проте офіційні органи наголошують: підстав для паніки немає, і передбачення Тацукі не можна вважати достовірними.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка запевняє, що знає, коли настане кінець світу. Мешканка США, відома під ніком Cassie0peia7, запевняє, що протягом 12 років спілкується з духом через дошку Віджі. Нещодавно цей фантом на ім'я "Сім" (або просто "7") повідомив їй, коли настане кінець світу.

Також стало відомо, що батьків налякало домашнє завдання хлопчика. Батько показав анкету сина, в якій він розповідає про себе та своє майбутнє, у соцмережах. Несподівана фраза насмішила і здивувала користувачів.