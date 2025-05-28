"Новая баба Ванга" пугает мир: что она увидела во сне о ближайшем будущем (фото)

Тревожное предсказание японской провидицы Ре Тацуки о скором разрушительном землетрясении вызвало массовые отмены поездок в Японию и волну паники в соцсетях по всей Азии.

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Об этом пишет Daily Star.

Сотни туристов пересматривают свои планы на поездки в Японию после жуткого предсказания от Ре Тацуки, мангаки и самопровозглашенной ясновидящей, которую прозвали "новой бабой Вангой". По ее словам, в течение двух месяцев между ее страной и Филиппинами может открыться подводная трещина, вызвавшая разрушительные цунами.

Тацуки утверждает, что ее видения часто приходят во сне. Одно из них якобы показало ей катастрофу, способную превзойти по масштабам цунами 2011 года, которое унесло жизни более 18 тысяч человек. Это предсказание вызвало особенно сильный отклик в Китае и Гонконге — там зафиксированы массовые отмены поездок. Посольство Китая в Токио даже выпустило официальное предупреждение.

Паника докатилась до Вьетнама и Таиланда — в местных соцсетях распространяются тревожные посты с призывами отказаться от путешествий. Между тем, японские власти и ученые называют подобные пророчества "ненаучными" и просят туристов не поддаваться панике.

Манга Ре Тацуки известна своими смелыми предсказаниями Фото: Daily Star

Издание отмечает, что Ре Тацуки стала известна после публикации своей книги "Будущее, которое я видела" в 1999 году. В ней она утверждала, что заранее предсказала землетрясение в Кобе в 1995 году и цунами 2011 года. Некоторые ее последователи также приписывают ей предвидение смерти Фредди Меркьюри, гибели принцессы Дианы и пандемии COVID-19.

Однако не все ее прогнозы сбылись, например, она ошибочно предсказала собственную смерть в 2000 году и извержение вулкана Фудзи. Несмотря на это, тысячи людей в Азии продолжают воспринимать ее слова всерьез.

Стоит отметить, что Япония действительно располагается на одной из самых сейсмоактивных зон мира — Тихоокеанском огненном кольце. Ученые подтверждают вероятность мощного землетрясения в районе Нанкайского прогиба в ближайшие 30 лет — она оценивается в 80%.

Согласно циклам пророчеств Тацуки, бедствия якобы происходят каждые пять лет. Ее видения говорят о возможном возвращении вируса, похожего на COVID-19, в ближайшем будущем, что также вызывает тревогу у поклонников ее учения.

Тем не менее официальные органы подчеркивают: оснований для паники нет, и предсказания Тацуки нельзя считать достоверными.

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