Говорила с духом 12 лет: женщина уверяет, что конец света наступит уже сегодня (видео)

Жительница США, известная под ником Cassie0peia7, уверяет, что на протяжении 12 лет общается с духом через доску Уиджи. Теперь этот фантом по имени "Семь" (или просто "7") сообщил ей, когда наступит конец света.

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Об этом американка по имени Кэсси рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Девушка сообщила, что впервые вступила в контакт с духом в июле 2013 года, когда она с мужем ради забавы достала доску Уиджи. С тех пор пара регулярно записывает их сверхъестественные беседы. Всего, по словам Кэсси, состоялось 31 общение. Все они теперь зафиксированы в расшифровке на 51 страницу, которую она частями публикует в своих соцсетях.

Призрак, говорящий на 10 языках, включая двоичный код

"Семь" якобы проявлял себя с необычными способностями, говорил на древних языках, использовал двоичный код и даже общался в обратном порядке. В числе "предсказаний", которые уже сбылись, Кэсси называет предупреждение о чуме, ведь через 7 лет после этого началась пандемия COVID-19.

Во время одной из бесед американка спросила духа, кто погибнет в предполагаемом апокалипсисе. Ответ был лаконичен: "Все. За исключением меня".

Странные совпадения и мрачные даты

Кэсси утверждает, что "7" упоминал три "контакта" с человечеством:

Первый оборвался 24 825 дней назад — совпадает с датой бомбардировки Хиросимы.

Второй произошел в 1962 году — во время Карибского кризиса.

Третий должен состояться 27 мая 2025 года — 29 149 дней спустя после Хиросимы.

"Я не сумасшедшая": Кэсси отрицает пиар

Несмотря на массовую критику и обвинения в пиаре, Кэсси уверяет, что она и ее муж являются нормальными люди с обычной работой.

"Я не сумасшедшая! Мы не сатанисты, как говорят многие. Мы просто передаем то, что получили", — настаивает она.

Американка отметила, что среди "посланий" духа встречаются фразы вроде: "Бороться — значит расти", а также неожиданные исторические коррективы: "7" утверждает, что Клеопатра умерла от ножа, а не от укуса змеи.

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