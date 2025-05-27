Говорила з духом 12 років: жінка запевняє, що кінець світу настане вже сьогодні (відео)

Мешканка США, відома під ніком Cassie0peia7, запевняє, що протягом 12 років спілкується з духом через дошку Віджі. Тепер цей фантом на ім'я "Сім" (або просто "7") повідомив їй, коли настане кінець світу.

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Про це американка на ім'я Кессі розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Дівчина повідомила, що вперше вступила в контакт із духом у липні 2013 року, коли вона з чоловіком заради забави дістала дошку Віджі. Відтоді пара регулярно записує їхні надприродні бесіди. Загалом, за словами Кессі, відбулося 31 спілкування. Усі вони тепер зафіксовані в розшифровці на 51 сторінку, яку вона частинами публікує у своїх соцмережах.

Привид, що розмовляє 10 мовами, включно з двійковим кодом

"Сім" нібито проявляв себе з незвичайними здібностями, розмовляв стародавніми мовами, використовував двійковий код і навіть спілкувався у зворотному порядку. Серед "передбачень", які вже збулися, Кессі називає попередження про чуму, адже через 7 років після цього почалася пандемія COVID-19.

Під час однієї з бесід американка запитала духа, хто загине в передбачуваному апокаліпсисі. Відповідь була лаконічною: "Усі. За винятком мене".

Дивні збіги та похмурі дати

Кессі стверджує, що "7" згадував три "контакти" з людством:

Перший обірвався 24 825 днів тому — збігається з датою бомбардування Хіросіми.

Другий стався 1962 року — під час Карибської кризи.

Третій має відбутися 27 травня 2025 року — 29 149 днів потому після Хіросіми.

"Я не божевільна": Кессі заперечує піар

Попри масову критику та звинувачення в піарі, Кессі запевняє, що вона та її чоловік є нормальними людьми зі звичайною роботою.

"Я не божевільна! Ми не сатаністи, як каже багато хто. Ми просто передаємо те, що отримали", — наполягає вона.

Американка зазначила, що серед "послань" духу зустрічаються фрази на кшталт: "Боротися — значить рости", а також несподівані історичні корективи: "7" стверджує, що Клеопатра померла від ножа, а не від укусу змії.

Раніше Фокус повідомляв, що на картині 1882 року помітили iPhone. Користувачі соцмереж помітили, що в руках Роберта Бернса і його коханої Мері Кемпбелл зображені темні прямокутники із закругленими краями, які разюче схожі на сучасні смартфони.

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