Пророчество Ванги называет точную дату абсолютного конца света: когда мир падет

Почти три десятилетия назад перед своей смертью слепая ясновидящая назвала точную дату конца света — когда человечество исчезнет и что станет причиной краха.

Слепая ясновидящая Ванга, также известная как "Нострадамус Балкан", которая, как утверждается, предсказала события й11 сентября и пандемию коронавируса, почти 30 лет назад перед своей смертью назвала точную дату "абсолютного конца света" для человечества, пишет Daily Mail.

Ясновидящая предсказала, что окончательная гибель человечества наступит в 5079 году, когда космическое событие "невообразимых масштабов" приведет к полному уничтожению Вселенной.

Сообщается, что пророчество Ванги следует подробной хронологии, описывающей эволюцию человечества, технологический прогресс, конфликты, а затем и окончательное вымирание. Пророчество также предсказывает распространение человечества Солнечной системе, достижение бессмертия и даже взаимодействие с внеземными цивилизациями. Однако в конце концов человечество столкнется с катастрофическим событием, которое не сможет пережить.

Согласно пророчеству ключевые вехи, предшествующие 5079 году, включают:

войну на Марсе в 3005 году;

столкновение с Луной в 3010 году;

колонизацию другой планеты;

вымирание жизни на Земле в 397 году;

эволюция человечества к 4300-м годам.

Ожидается, что к 4674 году цивилизация достигнет своего пика, когда население планет достигнет 340 миллиардов человек, а затем начнется интеграция с инопланетными видами. Далее люди откроют границы известной Вселенной и зададутся вопросом, стоит ли выходить за ее пределы. Однако к 5079 году принятое решение или какая-то катастрофа, связанная с ним, запустит "абсолютный конец света" — в результате человеческой цивилизации и Вселенной в целом придет конец.

Отметим, что Ванга не оставила письменных записей своих предсказаний, а потому большинство из них известны сегодня со слов ее племянницы и других людей, задокументировавших предполагаемые видения ясновидящей после ее смерти. В результате большинство из них подвергаются критике и поддаются сомнению.

Баба Ванга, также известная как "Нострадамус Балкан" — Вангелия Пандева Дмитрова, родившаяся в 1911 году и известная как слепая болгарская ясновидящая и травница. Ванга потеряла зрение в 12 лет, попав в торнадо. Приблизительно в то же время она, как считается, получила свои экстрасенсорные способности.

