Ванга и "живой Нострадамус" сделали одинаковые предсказания: что ждет человечество в 2025 году

Два известных экстрасенса, болгарская провидица Ванга и бразилец Атос Саломе, независимо друг от друга заявили, что в 2025 году человечество вступит в контакт с инопланетной цивилизацией. Так они сделали ряд других важных предсказаний.

Related video

Оба мистика уверены, что грядет контакт с внеземной цивилизацией, а также кардинальные изменения в технологиях и медицине. Об этом пишет Daily Mail.

2025 год, по мнению двух известных провидцев, болгарской Бабы Ванги и бразильского экстрасенса Атоса Саломе, обещает стать одним из самых судьбоносных в истории человечества.

Контакт во время спортивного события

Баба Ванга, умершая в 1996 году, оставила предсказание о том, что человечество вступит в контакт с инопланетянами в момент крупного спортивного события. Учитывая календарь (от гонок "Формулы-1" до чемпионатов Европы по женским видам спорта) многие задаются вопросом: где и когда произойдет это историческое столкновение миров?

Оба мистика уверены в контакте с инопланетянами Фото: National Geographic

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, получивший прозвище "Живой Нострадамус", поддерживает это предсказание. Он считает, что открытие внеземной жизни произойдет с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". По его словам, с помощью его данных человечество может получить неопровержимые доказательства существования инопланетян.

При этом, он не исключает, что правительства, включая США, могут рассекретить материалы об НЛО.

Наука на пороге чудес

Ванга также предсказала, что в 2025 году ученые доведут до совершенства процесс выращивания человеческих органов в лабораторных условиях.

Это достижение, по ее словам, полностью изменит подход к трансплантологии. Больше не будет необходимости ждать доноров, и миллионы жизней будут спасены. Sky History подчеркивает, что это может даже увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет и более.

Войны, землетрясения и телепатия

Однако не все так радужно. Ванга также предсказала разрушительную войну в Европе и серию мощных землетрясений. Ее слова о геополитике тоже вызывают интерес: она утверждала, что Россия не только выстоит, но и "будет господствовать в мире", а также предрекала переизбрание Владимира Путина, хотя официально следующие выборы в РФ пройдут лишь в 2030 году.

Ванга предсказала разрушительную войну в Европе Фото: Getty Images

Среди ее самых фантастических пророчеств — появление телепатии как реального способа общения.

Технологии и опасности

Атос Саломе, в свою очередь, видит 2025 год как точку бифуркации: либо человечество сделает революционный рывок вперед, либо столкнется с глобальным кризисом. Он предупреждает, что искусственный интеллект, квантовые технологии и прорывы в биологии могут выйти из-под контроля.

По его словам, "человечество может перестать контролировать технологии", если не будет действовать осмотрительно.

"2025 — это не просто очередной год. Это поворотный момент. Мы можем либо изменить все к лучшему, либо стать свидетелями серьезных потрясений", — утверждает Саломе.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.