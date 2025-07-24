Ванга і "живий Нострадамус" зробили однакові передбачення: що чекає на людство у 2025 році

Два відомі екстрасенси, болгарська провидиця Ванга і бразилець Атос Саломе, незалежно один від одного заявили, що 2025 року людство вступить у контакт з інопланетною цивілізацією. Так вони зробили низку інших важливих передбачень.

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Обидва містики впевнені, що гряде контакт із позаземною цивілізацією, а також кардинальні зміни в технологіях і медицині. Про це пише Daily Mail.

2025 рік, на думку двох відомих провидців, болгарської Баби Ванги й бразильського екстрасенса Атоса Саломе, обіцяє стати одним із найбільш доленосних в історії людства.

Контакт під час спортивної події

Баба Ванга, яка померла 1996 року, залишила пророцтво про те, що людство вступить у контакт з інопланетянами в момент великої спортивної події. З огляду на календар (від перегонів "Формули-1" до чемпіонатів Європи з жіночих видів спорту) багато хто задається питанням: де і коли відбудеться це історичне зіткнення світів?

Обидва містики впевнені в контакті з інопланетянами Фото: National Geographic

Бразильський екстрасенс Атос Саломе, який отримав прізвисько "Живий Нострадамус", підтримує це пророцтво. Він вважає, що відкриття позаземного життя відбудеться за допомогою телескопа "Джеймс Вебб". За його словами, за допомогою його даних людство може отримати незаперечні докази існування інопланетян.

При цьому, він не виключає, що уряди, включно зі США, можуть розсекретити матеріали про НЛО.

Наука на порозі чудес

Ванга також передбачила, що 2025 року вчені доведуть до досконалості процес вирощування людських органів у лабораторних умовах.

Це досягнення, за її словами, повністю змінить підхід до трансплантології. Більше не буде необхідності чекати донорів, і мільйони життів буде врятовано. Sky History підкреслює, що це може навіть збільшити тривалість життя людини до 120 років і більше.

Війни, землетруси та телепатія

Однак не все так райдужно. Ванга також передбачила руйнівну війну в Європі та серію потужних землетрусів. Її слова про геополітику теж викликають інтерес: вона стверджувала, що Росія не тільки вистоїть, а й "пануватиме у світі", а також пророкувала переобрання Володимира Путіна, хоча офіційно наступні вибори у РФ відбудуться лише 2030 року.

Ванга передбачила руйнівну війну в Європі Фото: Getty Images

Серед її найфантастичніших пророцтв — поява телепатії як реального способу спілкування.

Технології та небезпеки

Атос Саломе, своєю чергою, бачить 2025 рік як точку біфуркації: або людство зробить революційний ривок уперед, або зіткнеться з глобальною кризою. Він попереджає, що штучний інтелект, квантові технології та прориви в біології можуть вийти з-під контролю.

За його словами, "людство може перестати контролювати технології", якщо не діятиме обачно.

"2025 — це не просто черговий рік. Це поворотний момент. Ми можемо або змінити все на краще, або стати свідками серйозних потрясінь", — стверджує Саломе.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.