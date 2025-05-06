Стівен Гокінг назвав точний рік кінця світу: у NASA підтвердили страшний прогноз (відео)

Незадовго до своєї смерті британський фізик-теоретик Стівен Гокінг передбачив загибель планети, що привернуло увагу великих наукових установ. Передбачення Гокінга навіть отримали підтвердження від NASA.

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Про це пише Farmingdale Observer.

Ще 2018 року Стівен Гокінг передбачив похмуре майбутнє Землі. Це сталося на саміті Tencent WE 2017 року в Пекіні, де фізик заявив, що планета перетвориться на "величезну вогняну кулю" до 2600 року. Такий прогноз ученого, на відміну від інших передбачень, був заснований не на містицизмі, а на науковому аналізі сучасних моделей споживання людиною і станом навколишнього середовища.

Аналіз Гокінга ґрунтувався на експоненціальному зростанні населення, а також виснаженні ресурсів нашої планети.

"До 2600 року Земля перетвориться на гігантську вогняну кулю. Людство має скласти план, як покинути планету, або ми ризикуємо вимерти", — заявив Гокінг у 2017 році.

Згідно з Гокінгом, у людства є приблизно 575 років у запасі, перед тим як відбудеться катастрофічна планетарна трансформація.

У NASA не підтвердили часову шкалу, встановлену Гокінгом, але агентство назвало обґрунтованими побоювання фізика. Організація підтвердила, що людство справді стикається з екзистенційним ризиком, якщо нинішні темпи споживання ресурсів збережуться. Також наголошується, що неконтрольоване виснаження ресурсів Землі може навіть прискорити наближення екологічного колапсу, який відбудеться швидше, ніж припускав Гокінг.

Наприкінці 2024 року NASA публічно визнало, що вивчає дослідження Гокінга в межах цієї теми.

Виживання людства на іншій планеті

Усвідомлюючи те, що Земля рано чи пізно стане непридатною для життя, Стівен Гокінг виступав за створення міжпланетних колоній. Фізик вважав, що люди зможуть вижити тільки як багатопланетний вид. У рамках цієї ідеї Гокінг підтримав ініціативу Breakthrough Starshot у 2016 році, яка запустить у космос тисячі мініатюрних зондів, що розвивають швидкість до 15 тис. км/с.

Рой зондів має дістатися до сусідніх зоряних систем у пошуках придатних для життя планет. Гокінг вважав, що заселення інших планет — це найвірніша страховка від вимирання людства, чи то внаслідок екологічної кризи, чи то удару астероїда.

Зі свого боку NASA продовжує вивчати Марс та інші планети в нашій Сонячній системі, готуючи базу для майбутніх позаземних поселень. Розрахунки Гокінга дають людству кілька століть на підготовку, але за останніми оцінками NASA, у нас може бути менше часу, ніж припускав фізик.

Нагадаємо, названо 10 найімовірніших причин апокаліпсису на Землі. Світова наукова спільнота вважає, що людство близьке до вимирання більше, ніж будь-коли.