Стивен Хокинг назвал точный год конца света: в NASA подтвердили страшный прогноз (видео)

Незадолго до своей смерти британский физик-теоретик Стивен Хокинг предсказал гибель планеты, что привлекло внимание крупных научных учреждений. Предсказания Хокинга даже получили подтверждение от NASA.

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Об этом пишет Farmingdale Observer.

Еще в 2018 году Стивен Хокинг предсказал незавидное будущее Земли. Это произошло на саммите Tencent WE 2017 года в Пекине, где физик заявил, что планета превратится в “огромный огненный шар” к 2600 году. Такой прогноз ученого, в отличие от других предсказаний, был основан не на мистицизме, а на научном анализе современных моделей потребления человеком и состоянием окружающей среды.

Анализ Хокинга основывался на экспоненциальном росте населения, а также истощении ресурсов нашей планеты.

“К 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар. Человечество должно составить план, как покинуть планету, или мы рискуем вымереть”, - заявил Хокинг в 2017 году.

Согласно Хокингу, у человечества есть примерно 575 лет в запасе, перед тем как произойдет катастрофическая планетарная трансформация.

В NASA не подтвердили временную шкалу, установленную Хокингом, но агентство назвало обоснованными опасения физика. Организация подтвердила, что человечество действительно сталкивается с экзистенциальным риском, если нынешние темпы потребления ресурсов сохранятся. Также отмечается, что неконтролируемое истощение ресурсов Земли может даже ускорить приближение экологического коллапса, который произойдет быстрее чем предполагал Хокинг.

В конце 2024 года NASA публично признало, что изучается исследования Хокинга в рамках этой темы.

Выживание человечества на другой планете

Осознавая то, что Земля рано или поздно станет непригодной для жизни, Стивен Хокинг выступал за создание межпланетных колоний. Физик считал, что люди смогут выжить только как многопланетный вид. В рамках этой идеи Хокинг поддержал инициативу Breakthrough Starshot в 2016 году, которая запустит в космос тысячи миниатюрных зондов, развивающих скорость до 15 тыс. км/с.

Рой зондов должен добраться до соседних звездных систем в поисках пригодных для жизни планет. Хокинг считал, что заселение других планет – это самая верная страховка от вымирания человечества, будь то в результате экологического кризиса или удара астероида.

Со своей стороны NASA продолжает изучать Марс и другие планеты в нашей Солнечной системе, подготавливая базу для будущих внеземных поселений. Расчеты Хокинга дают человечестве несколько столетий на подготовку, но по последним оценкам NASA, у нас может быть меньше времени, чем предполагал физик.

Напомним, названы 10 самых вероятных причин апокалипсиса на Земле. Мировое научное сообщество считает, что человечество близко к вымиранию больше, чем когда-либо.