Люди годами живут в симуляции: согласно дикой теории, наш мир погрузился в хаос еще в 2012 году

В социальных сетях вновь набирает популярность дикая теория, согласно которой человечество уже более 10 лет живет в симуляции. Теория также предполагает, что наш мир погрузился во тьму еще в 2012 году.

Теория не нова и возникла из древнего пророчества, связанного с календарем майя, согласно которому конец привычного нам мира должен наступить 21 декабря 2012 года. Отметим, что пророчество якобы предрекало завершение крупного цикла, который, по мнению некоторых, предсказывал катастрофический апокалипсис Или некую глобальную трансформацию, пишет Daily Mail.

Однако 2012 наступил и не было никакой катастрофы, способной положить конец миру. Это заставило некоторых исследователей предположить, что майя предсказывали вовсе не конец света, а смену цикла в своих астрономических календарях.

Сегодня это явление, известное как "феномен 2012 года", похоже, вновь приобретает популярность в интернете. Исследователи отмечают, что этому способствовали недавние события в мире, в том числе:

пандемия коронавируса;

социальные и политические волнения.

В результате теория о том, что мир, который мы видим сегодня, является лишь "пост-глючной" вселенной, вновь набирает популярность. Эта теория предполагает, что в 2012 году наша вселенная была уничтожена, а все человеческое сознание было отправлено в параллельное измерение, где и существует уже более 10 лет.

Спорная теория "симуляции" вдохнула новую жизнь в пророчество майя о конце света, поскольку ее сторонники утверждаю, что все, что произошло после 21 декабря 2012 года, происходит в симуляции, куда и было перенесено человеческое сознание в целом.

Сторонники этой дикой теории утверждают, что конец света был запрограммированной перезагрузкой или событием коллективной смерти, а дальнейшее существование поддерживалось развитыми инопланетянами, матричной системой или неким духовным каркасом, созданным богоподобным существом.

Сторонники теории утверждают, что конец света наступил в 2012 году, что теперь является объяснением различных катастрофических или необъяснимых событий, происходящих по всему миру.

Отметим, что нет никаких достоверных научных или исторических доказательств, подтверждающих эту теорию, а спорные интерпретации календаря майя неоднократно опровергались экспертами в области физики, археологии и астрономии.

По словам старшего научного сотрудника NASA Дэвида Моррисона, утверждения о том, что планета-изгой приблизится к Земле по спирали и уничтожит человечество — не более, чем мистификация.

Впрочем, у сторонников этой дикой истории есть более тонкое объяснение. Некоторые считают, что 13 лет назад во время экспериментов с высокими энергиями, когда ученые на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРНе обнаружили бозон Хиггса, эти столкновения частиц случайно создали микроскопическую черную дыру. Со временем она расширилась и буквально поглотила Землю, уничтожив нашу первоначальную реальность. В результате люди не просто погибли, а их сознание было перенесено в параллельную вселенную или симуляцию.

Сторонники этой теории также часто указывают на усиливающиеся глобальные потрясения после окончания календаря майя, утверждая, что человечество оказалось внутри черной дыры или искусственной реальности, где физика и события кажутся все более нестабильными.

