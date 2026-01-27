Не спасутся даже птицы: 120-летнее пророчество предрекает новый апокалипсис в мире
Стихотворение, написанное более 120 лет тому, вновь всплыло, поскольку некоторые опасаются, что оно предсказывает апокалиптическое событие, которое может произойти совсем скоро.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад, также известный как Обещанный Мессия и Имам Махди, в 1905 году написал стихотворение, описывающее масштабные землетрясения и разрушения по всему миру. Сегодня некоторые вновь обратились к этому стихотворению, считая, что оно является ничем иным как пророчеством Третьей мировой войны, пишет Daily Mail.
Стихотворение было опубликовано в 1908 году, примерно в то время, когда Ахмад умер, и предсказывает потоки крови, текущие от массовой смерти, уничтожение целых регионов, мощные землетрясения и даже странные небесные явления, выходящие за рамки научного объяснения.
Теперь некоторые рассматривают стихотворение как предзнаменование войны в Украине, напряженность в отношении США и НАТО, а также угрозу Третьей мировой войны. Отметим, что в стихотворении говорится о том, что внезапно произойдет сильное землетрясение, которое "сотрясет смертных, деревья, горы и моря" — простыми словами, буквально затронет все в мире. Автор также предрекает потоки крови, которые захватят мир.
Известно, что Ахмад родился в 1835 году в Кадиане, Индия, и основал движение Ахмадия в исламе. Он посвятил свою жизнь защите своей веры от критики со стороны других религий, таких как христианство, а также утверждал, что получал многочисленные божественные откровения. Последователи Ахмада верят, что он был божественно назначен мессией, которого ожидают в исламских пророчествах о конце времен.
Впрочем, существует также и некоторый скептицизм по поводу потенциальной связи с нынешней мировой напряженностью. Некоторые также считают, что предсказания Ахмада на самом деле относились к крупному землетрясению в Индии, которое произошло незадолго до смерти Ахмада.
К слову, в своей книге "Философия божественного откровения" 1900-х годов Ахмад предупреждал о грядущем ужасном землетрясении. В тексте говорилось о смертности невероятных масштабах, которая запустит реки крови. Предрекалось, что апокалиптическое событие будет таких масштабов, что спастись не удастся даже птицам и животным.
Отметим, что после смерти Ахмада его движение раскололось на две ветки:
- Ахмадийская мусульманская община;
- Лахорское Ахмадийское движение.
Сегодня две общины признают пророческое стихотворение 1905 года. Однако Лахорское отделение истолковало предупреждение Ахмада как относящееся к Первой мировой войне, которая началась в 1914 году. В то же время Ахмадийская мусульманская община предполагает, что упомянутое Ахмадом землетрясение описывало крупные сейсмические события в Индии. В 2026 году пророческое стихотворение вновь сплыло и теперь его связывают с началом Третьей мировой войны.
