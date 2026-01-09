Ученые рассчитали "точную дату" конца света в 2026 году: оправдаются ли их прогнозы, — СМИ

Более полувека назад ученые создали математическую формулу, которая якобы определила точную дату конца света — пятницу, 13 ноября 2026 года. Сегодня эти расчеты снова обсуждают в медиа, но современная наука имеет гораздо более спокойное и рациональное объяснение, почему апокалипсис нам не грозит.

Как пишет британское медиа LADbible, в 1960 году исследователи Хайнц фон Ферстер, Патрисия М. Мора и Лоуренс В. Амиот из Иллинойского университета попытались математически описать рост населения Земли. Они проанализировали демографические данные за почти 2000 лет и увидели одну тревожную тенденцию — количество людей на планете росло все быстрее.

Особенно поразил ученых ХХ вековой скачок, поскольку между 1900 и 1960 годами население мира почти удвоилось — с 1,6 до трех миллиардов человек. Что интересно, это произошло несмотря на две мировые войны, массовые жертвы и разрушения, и такая динамика убедила исследователей, что человечество движется по пути неконтролируемого роста.

На основе этих данных они создали формулу, которая показывала, что если тенденция сохранится, численность населения будет расти до "бесконечности". Математически эта точка приходилась на пятницу, 13 ноября 2026 года, и в итоге именно эту дату ученые образно назвали "судным днем".

В отличие от пророчеств Ванги или Нострадамуса, которые говорили о войнах, астероидах или космических катастрофах, эти ученые видели главную угрозу в перенаселении. Они предполагали, что технологии больше не смогут компенсировать недостаток ресурсов, а люди начнут буквально бороться за выживание в ограниченном пространстве.

В своей работе исследователи писали, что с ростом плотности населения шансы отдельного человека на выживание уменьшаются. Они признавали: бесконечный рост невозможен, и рано или поздно должно произойти что-то, что остановит этот процесс.

По прошествии 66 лет стало понятно, что главное предположение формулы не оправдалось. Население Земли и дальше растет, но уже не так стремительно. К примеру, сегодня на планете живет около 8,2 миллиарда человек, однако темпы прироста существенно замедлились.

По прогнозам ООН, пик численности человечества ожидается лишь в 2080-х годах — примерно на уровне 10,3 миллиарда. После этого население начнет сокращаться и к концу века уменьшится примерно на 700 миллионов человек. И одной из ключевых причин этого является то, что во многих странах женщины сознательно решают рожать меньше детей.

Именно из-за остановки экспоненциального роста "конец света" в 2026 году, предусмотренный формулой 1960-х, сегодня выглядит маловероятным. Если же говорить о более современных и реалистичных научных прогнозах, то они отодвигают конец жизни на Земле на миллиард лет вперед. Недавно ученые из Университета Тохо в Японии вместе с исследователями NASA смоделировали будущее планеты с учетом эволюции Солнца.

Более 400 тысяч компьютерных симуляций показали, что примерно в 1 000 002 021 году Земля станет непригодной для жизни. Планета перегреется, океаны испарятся, атмосфера исчезнет, а температура поверхности станет смертельной даже для микроорганизмов.

Впрочем, ученые признают, что человечество вряд ли доживет до этого момента в нынешнем виде. А значит, "точная дата" конца света это скорее интересная математическая гипотеза из прошлого, чем реальный сценарий ближайших лет.

