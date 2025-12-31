"Что-то похоже на очень большую чуму": экстрасенс прогнозирует новую глобальную пандемию в мире

Британская ясновидящая Селина Авалон предупредила о возможной вспышке смертельной болезни, которая может перерасти в глобальный кризис здравоохранения менее чем за пять лет. Экстрасенс также высказала ряд прогнозов относительно геополитики, технологий и общественных изменений в 2026 году.

Как сообщает британский таблоид The Mirror, в своем блоге в прошлом октябре женщина написала, что последующие годы могут стать периодом значительных вызовов для человечества. По ее словам, новая "чумоподобная" болезнь может возникнуть на африканском континенте и стать серьезной угрозой для глобального здоровья. Экстрасенс описывает ее как "новый штамм смертельной бактерии или вируса", масштаб последствий которого она оценивает как катастрофический.

"Я вижу то, что похоже на очень большую чуму, зарождающуюся на африканском континенте", — отметила она.

Кроме потенциальной пандемии, ясновидящая сделала ряд других прогнозов на 2026 год. Среди них — широкомасштабные кибератаки и перебои с электроснабжением в Великобритании, смерть выдающегося мирового лидера с государственными похоронами, рост влияния искусственного интеллекта в выполнении человеческих задач, эскалация существующих международных конфликтов и развитие авиационных технологий.

В то же время некоторые из ее предсказаний могут реализоваться не в 2026 году, а в течение следующих 5-10 лет.

Кто такая Селина Авалон

В общем известно, что Селина Авалон ведет платформу SoulVoyance и регулярно проводит онлайн-тренинги. Более того, женщина сочетает психические предсказания с астрологическим и мистическим анализом. В частности, она считает, что делится своими видениями, особенно когда они касаются глобальных или гуманитарных проблем, которые могут повлиять на общество.

Кроме того, ясновидящая регулярно делится своими прогнозами через видео, подкасты и социальные сети, при этом отмечает, что ее цель — предупреждать людей о потенциальных угрозах и важных глобальных событиях.

Также стоит отметить, что прогнозы приведены экстрасенсом и не являются подтвержденными научными данными. Информация отражает личное мнение Авалон и подана лишь как источник ее предсказаний.

Напомним, что в Китае у летучих мышей ученые нашли новые инфекции, которые могут передаваться людям. Они могут вызвать тяжелое воспаление мозга и респираторные заболевания.

Также Фокус писал, что в мире все больше распространяется птичий грипп, который, по мнению экспертов, вполне может достичь масштабов пандемии.